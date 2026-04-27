Nashville vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora ver las Semifinales de Concachampions?

El Nashville SC recibirá a Tigres en un emocionante encuentro correspondiente a la L iga de Campeones de la CONCACAF . El partido está programado para el miércoles 28 de abril de 2026 a las 18:30 horas . Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre un equipo de la MLS y uno de los clubes más poderosos de la Liga MX , ambos buscando avanzar en el prestigioso torneo continental.

El Nashville SC llega a este encuentro en un momento excepcional, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los estadounidenses vienen de una contundente victoria por 4:2 ante Charlotte en la MLS (26.04.2026), seguida de un triunfo a domicilio por 0:2 contra Atlanta United (18.04.2026). En la Liga de Campeones de la CONCACAF, Nashville logró una valiosa victoria por 0:1 en su visita al Club América (15.04.2026), después de haber empatado 0:0 en el partido de ida (08.04.2026). Anteriormente, también derrotaron a Charlotte por 1:2 (11.04.2026) en la MLS, demostrando su excelente momento tanto en competiciones domésticas como internacionales. Por su parte, Tigres muestra un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Los mexicanos vienen de golear 5:1 a Mazatlán FC en la Liga MX (25.04.2026), pero antes habían encadenado dos empates consecutivos: 0:0 contra Atlas (23.04.2026) y 1:1 frente a Necaxa (18.04.2026). En su último partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF sufrieron una derrota por 3:1 ante Seattle Sounders (16.04.2026), aunque previamente habían mostrado su potencial ofensivo al vencer 4:1 a Chivas (11.04.2026) en la Liga MX. Este encuentro será crucial para los felinos, que buscarán recuperar su mejor versión en el torneo continental.