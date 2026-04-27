Nashville vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora ver las Semifinales de Concachampions?
El Nashville SC recibirá a Tigres en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. El partido está programado para el miércoles 28 de abril de 2026 a las 18:30 horas. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre un equipo de la MLS y uno de los clubes más poderosos de la Liga MX, ambos buscando avanzar en el prestigioso torneo continental.
El Nashville SC llega a este encuentro en un momento excepcional, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los estadounidenses vienen de una contundente victoria por 4:2 ante Charlotte en la MLS (26.04.2026), seguida de un triunfo a domicilio por 0:2 contra Atlanta United (18.04.2026). En la Liga de Campeones de la CONCACAF, Nashville logró una valiosa victoria por 0:1 en su visita al Club América (15.04.2026), después de haber empatado 0:0 en el partido de ida (08.04.2026). Anteriormente, también derrotaron a Charlotte por 1:2 (11.04.2026) en la MLS, demostrando su excelente momento tanto en competiciones domésticas como internacionales. Por su parte, Tigres muestra un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Los mexicanos vienen de golear 5:1 a Mazatlán FC en la Liga MX (25.04.2026), pero antes habían encadenado dos empates consecutivos: 0:0 contra Atlas (23.04.2026) y 1:1 frente a Necaxa (18.04.2026). En su último partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF sufrieron una derrota por 3:1 ante Seattle Sounders (16.04.2026), aunque previamente habían mostrado su potencial ofensivo al vencer 4:1 a Chivas (11.04.2026) en la Liga MX. Este encuentro será crucial para los felinos, que buscarán recuperar su mejor versión en el torneo continental.
Nashville SC cuenta con un plantel liderado por el experimentado portero Joe Willis y figuras destacadas como Hany Mukhtar en el mediocampo y Sam Surridge en la delantera. El equipo estadounidense ha demostrado solidez defensiva y efectividad ofensiva en sus recientes compromisos, lo que les ha permitido llegar con confianza a este importante duelo continental. Tigres presenta un plantel de gran calidad, con el veterano guardameta Nahuel Guzmán bajo los tres palos y figuras de renombre internacional como André-Pierre Gignac y Ángel Correa en ataque. El conjunto mexicano también cuenta con talentosos mediocampistas como Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Lainez, quienes aportan creatividad y dinamismo al juego ofensivo del equipo.
¿DÓNDE Y CUÁNDO VER NASHVILLE VS TIGRES?
Fecha: martes 28 de abril
Hora: 18:30 horas del centro de México
Lugar: Geodis Park
Dónde ver: FOX One