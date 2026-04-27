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Futbol

Nashville vs Tigres: ¿Dónde y a qué hora ver las Semifinales de Concachampions?

Nashville vs Tigres | RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 12:01 - 27 abril 2026
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Los Felinos buscan el boleto a la Final de la Concacaf Champions Cup

El Nashville SC recibirá a Tigres en un emocionante encuentro correspondiente a la Liga de Campeones de la CONCACAF. El partido está programado para el miércoles 28 de abril de 2026 a las 18:30 horas. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre un equipo de la MLS y uno de los clubes más poderosos de la Liga MX, ambos buscando avanzar en el prestigioso torneo continental.

El Nashville SC llega a este encuentro en un momento excepcional, habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos. Los estadounidenses vienen de una contundente victoria por 4:2 ante Charlotte en la MLS (26.04.2026), seguida de un triunfo a domicilio por 0:2 contra Atlanta United (18.04.2026). En la Liga de Campeones de la CONCACAF, Nashville logró una valiosa victoria por 0:1 en su visita al Club América (15.04.2026), después de haber empatado 0:0 en el partido de ida (08.04.2026). Anteriormente, también derrotaron a Charlotte por 1:2 (11.04.2026) en la MLS, demostrando su excelente momento tanto en competiciones domésticas como internacionales. Por su parte, Tigres muestra un rendimiento irregular en sus últimos compromisos. Los mexicanos vienen de golear 5:1 a Mazatlán FC en la Liga MX (25.04.2026), pero antes habían encadenado dos empates consecutivos: 0:0 contra Atlas (23.04.2026) y 1:1 frente a Necaxa (18.04.2026). En su último partido de la Liga de Campeones de la CONCACAF sufrieron una derrota por 3:1 ante Seattle Sounders (16.04.2026), aunque previamente habían mostrado su potencial ofensivo al vencer 4:1 a Chivas (11.04.2026) en la Liga MX. Este encuentro será crucial para los felinos, que buscarán recuperar su mejor versión en el torneo continental.

Tigres golea a Mazatlán l IMAGO7

Nashville SC cuenta con un plantel liderado por el experimentado portero Joe Willis y figuras destacadas como Hany Mukhtar en el mediocampo y Sam Surridge en la delantera. El equipo estadounidense ha demostrado solidez defensiva y efectividad ofensiva en sus recientes compromisos, lo que les ha permitido llegar con confianza a este importante duelo continental. Tigres presenta un plantel de gran calidad, con el veterano guardameta Nahuel Guzmán bajo los tres palos y figuras de renombre internacional como André-Pierre Gignac y Ángel Correa en ataque. El conjunto mexicano también cuenta con talentosos mediocampistas como Juan Brunetta, Fernando Gorriarán y Diego Lainez, quienes aportan creatividad y dinamismo al juego ofensivo del equipo.

Nashville festeja victoria ante América | IMAGO7

¿DÓNDE Y CUÁNDO VER NASHVILLE VS TIGRES?

  • Fecha: martes 28 de abril

  • Hora: 18:30 horas del centro de México

  • Lugar: Geodis Park

  • Dónde ver: FOX One

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