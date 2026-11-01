El boxeador ucraniano ha trabajado para volver al peso crucero

La función de Canelo Álvarez contra Christian Mbilli en Arabia Saudita también dejó noticias importantes fuera del combate estelar. Uno de los protagonistas fue Oleksandr Usyk, quien aprovechó su presencia en el evento para hablar sobre sus próximos objetivos y dejar un mensaje que apunta directamente a David Benavidez.

El boxeador ucraniano mostró su nueva figura después de reducir su peso y manifestó su intención de abandonar definitivamente la categoría de los pesados para regresar al peso crucero, donde podría protagonizar uno de los enfrentamientos más atractivos del boxeo internacional.

¿Qué dijo Usyk?

Durante una entrevista con DAZN, Usyk explicó las razones que lo motivan a regresar a las 200 libras y reconoció que estaría dispuesto a aceptar una pelea de alto nivel contra el estadounidense. "Porque dejé atrás la categoría de peso pesado y he recuperado mi peso."

"Pero si tengo la oportunidad en la categoría de peso crucero, volveré con una gran pelea porque Benavidez es un gran campeón. Yo también, un poco", expresó el invicto peleador, quien además reconoció la calidad de quien podría convertirse en su próximo gran rival.

Anthony Joshua y Usyk durante la pelea | AP

Un combate llamativo

La posibilidad de este enfrentamiento tiene un contexto importante, pues Usyk construyó una parte fundamental de su trayectoria precisamente en el peso crucero. En 2018 consiguió convertirse en campeón indiscutido de las 200 libras después de derrotar a Murat Gassiev, unificando los principales cinturones de la división. Posteriormente decidió subir a los pesos pesados, donde también alcanzó la cima al vencer a figuras como Anthony Joshua, Tyson Fury y Daniel Dubois, consolidándose como uno de los mejores boxeadores de su generación.

Su última etapa en los pesos completos incluyó una victoria frente al neerlandés Rico Verhoeven en mayo de 2026, antes de dejar vacantes los cinturones mundiales que tenía en su poder.

Oleksandr Usyk en pelea ante Anthony Joshua | AP

Ahora, con 39 años y la intención de cerrar su carrera con un nuevo desafío, el ucraniano contempla regresar a la división donde comenzó su dominio internacional. Su equipo incluso ha señalado que 2027 podría representar el último capítulo de su trayectoria profesional, con el objetivo de recuperar el campeonato indiscutido.

Del otro lado aparece David Benavidez, quien también ha comenzado a construir su legado en el peso crucero. El estadounidense, con récord profesional de 32 victorias y 26 nocauts, conquistó los campeonatos de la AMB y OMB después de subir de categoría y derrotar al mexicano Gilberto 'Zurdo' Ramírez en mayo de 2026. Su potencia y capacidad ofensiva lo colocaron rápidamente entre los nombres más importantes de la división, por lo que un enfrentamiento contra Usyk representaría una prueba de enorme exigencia para ambos.

David Benavidez en el ring | AP

Sin embargo, antes de pensar en ese choque, Benavidez tiene un compromiso importante programado para el 5 de diciembre de 2026, cuando enfrentará al polaco Michal Cieslak. En ese combate estarán en juego los cinturones que posee el estadounidense y el título del CMB que actualmente pertenece a su rival. Una victoria le permitiría acercarse a la unificación de los principales campeonatos del peso crucero y convertiría un posible enfrentamiento con Usyk en una disputa todavía más atractiva por la supremacía de la categoría.