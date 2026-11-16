El técnico de FC Juárez señaló la falta de cortesía del estratega rojiblanco en los dos duelos de Cuartos de Final

La eliminación de las Bravas de Juárez en los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga Femenil dejó un ambiente sumamente tenso en el Estadio Akron. Tras empatar 1-1 en el partido de Vuelta —resultado con el que Chivas avanzó a las Semifinales por su mejor posición en la tabla—, el director técnico fronterizo, Óscar Fernández, arremetió públicamente contra su compatriota y estratega del Rebaño Sagrado, Antonio Contreras.

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Al término del partido en el Estadio Akron, el estratega de las Fronterizas no dudó en cuestionar la actitud de su compatriota. Fernández afirmó que Chivas merece a un DT que las lleve a jugar mejor pues, en este momento, no están a la altura de su 'grandeza'.

"Esta institución, que es una institución grande, grande de verdad, una institución que desde España la vemos como un gigante, no merece este futbol y no merece esta falta de respeto"

Antonio Contreras con Chivas | MEXSPORT

Fernández reveló en conferencia de prensa que, tras haber tomado la iniciativa en sus primeros cuatro enfrentamientos dentro del futbol mexicano, decidió poner a prueba la actitud del timonel rojiblanco en esta Liguilla, llevándose una decepción tanto en territorio chihuahuense como en Guadalajara.

Me he enfrentado contra Antonio, creo que seis veces. Las cuatro anteriores veces me he acercado yo a su banca a saludarlo. Estas dos últimas me prometí que no iba a ir a saludarlo, a ver si él venía a saludarme a mí. No ha venido ni a saludarme, en dos. Ni el otro día en Juárez, ni hoy. Ahora si quieren se lo preguntan a ver si es verdad

Óscar Fernández en el juego de Vuelta ante Chivas l MEXSPORT

¿Qué dijo Óscar Fernández sobre el gol de Alicia Cervantes que le dio el pase a Chivas?

Más allá del roce entre entrenadores, el timonel de las Bravas explotó contra el trabajo arbitral y el uso del VAR tras la anotación de Alicia Cervantes que significó el pase rojiblanco, asegurando que la jugada debió invalidarse desde su origen:

Fernando Portillo en el partido de Chivas contra FC Juárez en la Liguilla del Apertura 2026 | MEXSPORT

Fernández señaló que existió una infracción previa sobre su jugadora y un fuera de lugar claro en el rechace, además de calificar como una entrada temeraria la acción en la que participó 'Licha', lamentando que los silbantes no acudieran a revisar la jugada en el VAR pese a contar con la herramienta tecnológica.