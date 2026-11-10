¿Pavel Pardo se unirá a los Tigres como directivo? Invitación de directivo desata rumores

‘El Bebé’ se encuentra entre los reflectores tras la inminente salida de Carlos Emilio González

Carlos Emilio González dejará de ser presidente de Tigres y los rumores por el nuevo nombre empiezan a tomar fuerza, Pavel Pardo es uno de los que ha tomado fuerza en las últimas horas para tomar el puesto directivo del conjunto norteño.

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El exjugador del América y de la Selección Mexicana fue captado en el Estadio Universitario acompañado de Carlos Valenzuela, Vicepresidente Ejecutivo de Tigres, durante el juego ante Cruz Azul, y ha despertado especulaciones sobre su posible incorporación.

La aparición del famoso “Bebé” en Nuevo León ocurrío tan solo días atrás de que Carlos Ponce de León diera a conocer la inminente salida del todavía presidente de los Tigres.

Carlos Valenzuela y Pavel Pardo en el túnel del Estadio Universitario | MexSport

Según información de Mediotiempo, Pavel Pardo fue invitado por un directivo de Cemex, incluso con quien tuvo una reunión en Europa y le gustó el perfil del exjugador para tomar el puesto.

¿Pavel Pardo está listo?

Cabe mencionar, que el exseleccionado mexicano ha manifestado públicamente su intención de encabezar un proyecto deportivo en la Liga MX. En entrevistas anteriores, aseguró que se ha preparado para desempeñar funciones de gestión y que su objetivo es aprovechar los conocimientos adquiridos durante su trayectoria profesional.

“Me voy más por la dirección deportiva, estoy listo, con muchas ganas, con muchos deseos de poder plasmar todos esos conocimientos y llevarlos a cabo en un proyecto”, declaró Pardo en una charla con TV Azteca Deportes.

Pavel Pardo posa para RÉCORD | RÉCORD

Salida intempestiva de Carlos Emilio González

En junio de 2026, Carlos Emilio González asumió la presidencia en sustitución de Mauricio Culebro, mientras que Valenzuela fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo.

Sin embargo, tras una convulsa administración, de apenas cinco meses, una denuncia de acoso laboral terminó por darle la puntilla, por generar la salida de González del puesto directivo del club felino.