Pitbull Cruz da carpetazo a la relación con su padre y confirma separación

El pugilista aseguró que su padre ya no forma parte de su equipo de trabajo y defendió su independencia personal y profesional

Isaac ‘Pitbull’ Cruz puso punto final a las especulaciones sobre la separación de su padre, Isaac Cruz García, de su equipo de trabajo, ya que durante el tradicional Martes de Café, el boxeador mexicano presentó un comunicado en el que confirmó su decisión.

El actual campeón interino de peso superligero del Consejo Mundial de Boxeo, reconoció el papel que su padre desempeñó durante distintas etapas de su carrera, pero dejó claro que el agradecimiento por su formación no significa renunciar a su autonomía ni a su derecho de decidir sobre su futuro.

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“Su participación forma parte de mi historia personal y deportiva, y siempre reconoceré aquello que contribuyó en mi crecimiento”, expresó Cruz en su mensaje ante la presencia de Mauricio Sulaimán, presidente del CMB.

Pitbull Cruz confirma la separación definitiva de su padre

El pugilista explicó que, desde hace tiempo, tomó la determinación de establecer una separación clara y definitiva. La decisión fue consciente y responsable, con el objetivo de alcanzar su bienestar y desarrollo como deportista.

No pretendo iniciar una controversia pública ni desconocer nuestra historia familiar, por el contrario considero que la mejor manera de preservar la dignidad de ambos es mantener nuestras diferencias fuera de los medios de comunicación

Cruz también sostuvo que el vínculo familiar no debe convertirse en una obligación que limite las decisiones de una persona adulta. Afirmó que el respeto y la gratitud deben ser recíprocos y no utilizarse como mecanismos de condicionamiento.

Ser hijo no implica estar sujeto permanentemente a la voluntad, las decisiones o las exigencias de un padre. El respeto y la gratitud deben ser recíprocos y no pueden convertirse en instrumentos de presión, control o condicionamiento personal, profesional o económico. Mi trayectoria deportiva es resultado de muchos años de disciplina, sacrificio y trabajo, así como el apoyo de distintas personas

'Pitbull' Cruz durante entrenamiento | JOCELIN FLORES

El campeón del CMB pide respeto a su decisión

‘Pitbull’ también solicitó respeto a su determinación y a la privacidad del resto de su familia al dejar claro que no tiene intención de dar marcha atrás en su decisión.