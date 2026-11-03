El técnico explicó que asistió al homenaje del América para recibir un reconocimiento como futbolista

Potro Gutiérrez habló sobre la polémica que rodeó su salida como director técnico de Cruz Azul Femenil, luego de asistir a un homenaje organizado por el América, institución con la que también tuvo una etapa como futbolista. El entrenador aseguró que su presencia en dicho evento fue únicamente para recibir un reconocimiento por su trayectoria como jugador y lamentó que la situación derivara en cuestionamientos sobre su profesionalismo.

En una entrevista con Claro Sport, el estratega también explicó que el comunicado en el que ofreció disculpas fue una recomendación de la dirección deportiva de La Máquina. Aunque reconoció que la situación se salió de control, aseguró que prefiere quedarse con la experiencia que obtuvo al trabajar en el futbol femenil mexicano.

Podría interesarte Futbol Cruz Azul se queda sin DT: Potro Gutiérrez fuera de La Máquina

“Mi comunicado disculpándome fue un tema de recomendación por parte de la Dir. Dep. del Azul Femenil”

Al recordar lo sucedido, Gutiérrez reconoció que la situación pudo manejarse de otra manera, aunque insistió en que su intención nunca fue faltar al respeto a Cruz Azul. El entrenador explicó que acudió al evento del América para recibir un reconocimiento por su pasado como futbolista, pero las interpretaciones que surgieron después terminaron por poner en duda su compromiso profesional.

“Creo que la situación se salió de control en todos sentidos, porque al final yo fui a un reconocimiento como jugador, y después hubo demasiadas versiones dudando de mi profesionalismo y cosas que no tenían absolutamente nada que ver”, expresó.

Raúl 'Potro' Gutiérrez y Eduardo Bacas recibiendo homenaje por parte del América | IMAGO7

Sobre el comunicado en el que ofreció disculpas, el técnico aclaró que fue una petición de la dirección deportiva de Cruz Azul Femenil, encabezada por la recomendación de sus responsables, ante la manera en que se desarrolló la polémica.

“En realidad, al final eso fue un requerimiento de la directora deportiva, que fue lo que recomendó. Y evidentemente, así como empezó a darse toda la situación, creo que no estaba de más. Simplemente aclarar cómo era la situación para la gente”, explicó.

El estratega también señaló que, ante este tipo de situaciones, existen distintas opiniones y que no todas las personas estarán de acuerdo con su postura. Por ello, aseguró que prefiere enfocarse en lo que aprendió durante su etapa con el conjunto celeste.

Potro' Gutiérrez queda fuera de Cruz Azul Femenil tras festejar aniversario de América l X: @clubamerica

Pide mayor apoyo para el futbol femenil mexicano

Más allá de la controversia, el entrenador destacó la experiencia que le dejó trabajar en la estructura del futbol femenil y consideró que esta categoría necesita mayor respaldo para continuar creciendo en México.

“Me quedo con la experiencia, que creo que es un rubro muy importante: conocer la estructura y el nivel que tiene el futbol femenino en México. Es un ámbito y un segmento al que se le debe dar más apoyo desde todos los sectores, desde la publicidad y, sobre todo, desde el desarrollo”, comentó.