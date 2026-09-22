¿Qué equipos de Liga MX sufrirán más la baja de seleccionados en la Jornada 10?

Clubes tendrán que afrontar sus respectivos duelos con algunas ausencias

La Liga MX estará viviendo una Jornada 10 del Apertura 2026 con varias ausencias debido a la primera Fecha FIFA post Mundial 2026 y en donde dos equipos estarán sufriendo con hasta hasta cuatro jugadores.

Los más afectados

Pumas y Toluca apunta a ser los más afectado debido al número de convocados que tienen en su plantilla alcanzando la cantidad de 4 futbolistas. Los Escarlatas tendrá la difícil visita al Cruz Azul en el Estadio Banorte.

Los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán las bajas de Jesús Gallardo que irá a la Selección Mexicana junto a Everardo López, aunque este último fue expulsado en su más reciente juego ante Santos Laguna.

Federico Viñas celebrando el primer gol del Toluca ante Santos Laguna | IMAGO7

Los otros dos jugadores serán Santiago Simón y Federico Viñas, el argentino fue anunciado oficialmente en los últimas horas por parte de la Selección de Argentina llamado a los último jugadores desde el exterior.

Mientras tanto, Pumas recibirá al Atlético San Luis en el Olímpico Ciudad Universitaria y tendrán las bajas de: Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Robert Morales quienes estarán viajando fuera de México.

Esteban Solari, director técnico de Pumas en la Liga MX | MEXSPORT

Por otro lado, tanto Cruz Azul como León contratan con tres bajas cada uno; La Máquina no tendrá disponible a Erik Lira, Jeremy Márquez y Kevin Mier. La Fiera tendrá la ausencia de Óscar García, Daniel Arcila y Rodrigo Echeverría.

Cruz Azul en Campeones Cup | IMAGO7

¿Por qué Chivas no entra en la lista?

Cabe mencionar, que Chivas es el equipo con más convocados; sin embargo, cuatro de ellos estarán integrándose al resto de seleccionados hasta el 26 de septiembre previo al juego ante Perú.