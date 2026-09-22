La Liga MX estará viviendo una Jornada 10 del Apertura 2026 con varias ausencias debido a la primera Fecha FIFA post Mundial 2026 y en donde dos equipos estarán sufriendo con hasta hasta cuatro jugadores.
Los más afectados
Pumas y Toluca apunta a ser los más afectado debido al número de convocados que tienen en su plantilla alcanzando la cantidad de 4 futbolistas. Los Escarlatas tendrá la difícil visita al Cruz Azul en el Estadio Banorte.
Los dirigidos por Antonio Mohamed tendrán las bajas de Jesús Gallardo que irá a la Selección Mexicana junto a Everardo López, aunque este último fue expulsado en su más reciente juego ante Santos Laguna.
Los otros dos jugadores serán Santiago Simón y Federico Viñas, el argentino fue anunciado oficialmente en los últimas horas por parte de la Selección de Argentina llamado a los último jugadores desde el exterior.
Mientras tanto, Pumas recibirá al Atlético San Luis en el Olímpico Ciudad Universitaria y tendrán las bajas de: Álvaro Angulo, Adalberto Carrasquilla, Pedro Vite y Robert Morales quienes estarán viajando fuera de México.
Por otro lado, tanto Cruz Azul como León contratan con tres bajas cada uno; La Máquina no tendrá disponible a Erik Lira, Jeremy Márquez y Kevin Mier. La Fiera tendrá la ausencia de Óscar García, Daniel Arcila y Rodrigo Echeverría.
¿Por qué Chivas no entra en la lista?
Cabe mencionar, que Chivas es el equipo con más convocados; sin embargo, cuatro de ellos estarán integrándose al resto de seleccionados hasta el 26 de septiembre previo al juego ante Perú.
Los seis elementos del Guadalajara son Roberto Alvarado y Raúl Rangel aparece en la lista principal, mientras que Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval se integrarán a la concentración en New Jersey.