¿Qué es el FVS? El sistema de revisión que solicitó Juárez para la Liga Femenil

Las Bravas levantaron la voz e hicieron un llamado urgente a la directiva del circuito rosa para implementar el Soporte de Video para Futbol

El Football Video Support (FVS o Soporte de Video para Futbol) es un sistema de revisión simplificado desarrollado por la FIFA como una alternativa económica y accesible al VAR tradicional. Diseñado para ligas con recursos e infraestructura limitados, el FVS volvió al centro del debate en México luego de que Juárez Femenil emitiera un comunicado oficial tras su polémico partido de la Jornada 10 del Apertura 2026 ante Chivas, solicitando de forma urgente su implementación en la Liga Femenil para garantizar condiciones de competencia más justas.

¿Cómo funciona el FVS y cuáles son sus diferencias con el VAR?

A diferencia del VAR convencional, el FVS reduce costos al mínimo y funciona bajo un esquema de desafíos estratégicos:

Solicitud mediante desafíos (Challenges): Los árbitros no revisan jugadas de oficio (a excepción de los goles). Son los directores técnicos quienes deben pedir la revisión formal entregando una tarjeta al cuarto árbitro.

Límite de revisiones: Cada entrenador cuenta con 2 solicitudes por partido. Si el reclamo es correcto, conserva la oportunidad; si la revisión no procede, pierde una solicitud.

Sin cabina VOR: No requiere un equipo de videoárbitros analizando tomas a distancia. Un solo operador le muestra las repeticiones de la transmisión oficial al árbitro central en un monitor a pie de campo.

Oscar Fernández, director técnico de Juárez Femenil en el juego ante Chivas | IMAGO7

Jugadas revisables: Aplica únicamente para cuatro situaciones críticas: goles, penaltis, tarjetas rojas directas y confusión de identidad.

¿Dónde se ha aplicado el FVS a nivel internacional?

La FIFA ha probado esta tecnología en diversas competencias mundiales y torneos locales:

Mundiales juveniles: Debutó en el Torneo Juvenil FIFA/Blue Stars (mayo 2024) y se consolidó en la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Colombia y el Mundial Femenino Sub-17 en República Dominicana.

FVS es una alternativa al VAR l Redes

Ligas europeas: Fue adoptado en la Liga F (Primera División Femenina de España) y en la Primera RFEF de la rama masculina.