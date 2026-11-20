¿Qué líneas celulares se deben registrar antes del 30 de noviembre? Esto pasa si no haces el trámite

La CRT estableció un calendario para el registro obligatorio de números celulares en México. / iStock

Los usuarios de telefonía móvil cuyo número termine en determinado dígito tienen como fecha límite el 30 de noviembre para vincular su línea con una identificación oficial. De no hacerlo, podrían quedarse sin servicio

El próximo 30 de noviembre de 2026 vence el plazo para registrar las líneas telefónicas celulares que terminan en el número 7, de acuerdo con el calendario establecido por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

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La medida forma parte del proceso obligatorio de vinculación de números telefónicos con la CURP de sus titulares, cuyo objetivo es identificar a las personas que utilizan los servicios de telefonía móvil y combatir delitos como fraudes y extorsiones.

Por ello, las personas que tengan un número celular con esta terminación deberán completar el procedimiento antes de la fecha límite para evitar la suspensión de su servicio.

¿Qué líneas telefónicas se tienen que registrar el 30 de noviembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la CRT, los números celulares cuya última cifra sea 7 tienen como fecha límite el lunes 30 de noviembre de 2026 para completar su vinculación.

Esto aplica a las líneas que todavía no están asociadas a una persona titular. El trámite también puede realizarse antes de la fecha asignada, por lo que no es necesario esperar hasta noviembre para cumplir con el requisito.

El calendario de registro se estableció de manera escalonada, de acuerdo con el último dígito de cada número telefónico: Terminación 0: 15 de agosto.

Terminación 1: 31 de agosto.

Terminación 2: 15 de septiembre.

Terminación 3: 30 de septiembre.

Terminación 4: 15 de octubre.

Terminación 5: 31 de octubre.

Terminación 6: 15 de noviembre.

Terminación 7: 30 de noviembre.

Terminación 8: 15 de diciembre.

Terminación 9: 31 de diciembre. Las líneas que no sean vinculadas dentro del periodo correspondiente podrán ser suspendidas.

El 30 de noviembre es la fecha límite para registrar las líneas telefónicas cuya terminación sea el número 7. / iStock

¿Cómo registrar tu número celular?

El registro se realiza directamente con la compañía telefónica a la que pertenece el número, ya sea mediante sus plataformas digitales o en alguno de sus centros de atención.

Para completar el procedimiento, los usuarios deben contar con una identificación oficial vigente con CURP, como la credencial para votar o el pasaporte, según las opciones habilitadas por su proveedor. Los pasos generales son los siguientes: Ingresa al portal oficial de registro: https://registratulinea.crt.gob.mx/. Selecciona tu compañía telefónica. Accede a la plataforma de vinculación correspondiente. Sigue las instrucciones para validar tu identidad. Proporciona los datos solicitados y concluye el procedimiento. El trámite es gratuito y también puede realizarse de manera presencial en los centros de atención de las compañías telefónicas.

La CRT estableció un calendario para que los usuarios de líneas de prepago registren su número según el último dígito del celular./ CRT

¿Qué pasa si no registras tu línea antes del 30 de noviembre?

Las personas que no vinculen su número celular dentro del plazo establecido se arriesgan a que su compañía telefónica suspenda el servicio.

La modificación a los lineamientos de la CRT establece que la deshabilitación se realizará en un periodo no mayor a 72 horas después de la fecha límite correspondiente a cada terminación.

Sin embargo, esto no significa que los usuarios perderán definitivamente su número telefónico. Las líneas suspendidas pueden recuperar el servicio al completar la vinculación con una identificación oficial vigente.

Mientras permanezcan suspendidas, podrán realizar llamadas de emergencia al 911, comunicarse con su compañía telefónica y recibir alertas sísmicas.