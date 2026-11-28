Real Betis es sorprendido por Rayo Vallecano en casa y Álvaro Fidalgo sigue sin minutos

Jugadores del Rayo Vallecano festejan victoria en LaLiga ante Betis en La Cartuja | X: @RayoVallecano

Un gol de Jorge de Frutos le dio la victoria al conjunto madrileño en su visita al Estadio de La Cartuja

El Real Betis sufrió un descalabro en casa tras perder por 0-1 ante el Rayo Vallecano en actividad de LaLiga. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini no pudo hacer valer su condición de local y dejó escapar los tres puntos en el Estadio de La Cartuja, en un encuentro en el que Álvaro Fidalgo volvió a quedarse sin minutos.

Los verdiblancos llegaban al compromiso con apenas una derrota en sus últimos ocho encuentros, pero se encontraron con un conjunto madrileño que supo aprovechar las deficiencias de los locales y que terminó por llevarse la victoria gracias a una anotación de Jorge de Frutos.

Real Betis y Rayo Vallecano se van sin goles al descanso

Desde los primeros minutos, el Rayo Vallecano apostó por los contragolpes y estuvo cerca de abrir el marcador con un centro de Andrei Ratiu que terminó por impactarse en el travesaño, ante la mirada del guardameta Álvaro Valles.

Por su parte, el conjunto sevillano tuvo dificultades para generar peligro en territorio rival. Una de sus oportunidades llegó por conducto de Cucho Hernández, quien intentó sorprender con un disparo que fue desviado por Emil Audero.

Isi Palazón festeja junto al autor del gol de la victoria del Rayo Vallecano, Jorge de Frutos | X: @RayoVallecano

Tras el descanso, el Betis buscó tomar la iniciativa y estuvo cerca de adelantarse con un remate de cabeza de Natan, derivado de un tiro de esquina. Sin embargo, el guardameta visitante volvió a intervenir para mantener la igualdad.

Jorge de Frutos sentencia al Betis; Álvaro Fidalgo no tuvo actividad

Con el transcurso de la segunda mitad, el Rayo Vallecano comenzó a ganar terreno y puso en aprietos a la defensiva verdiblanca. Sergio Camello estuvo cerca de romper el empate en dos oportunidades, pero entre Álvaro Valles y el poste evitaron la anotación.

La insistencia de los visitantes encontró recompensa cuando Jorge de Frutos aprovechó una falla defensiva de Fran García y una intervención de Isi Palazón para definir a corta distancia y marcar el único gol del encuentro.