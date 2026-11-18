¿Recuerdan su pasado Tigre? El inesperado momento que vivió Gerardo Torrado al llegar al Gigante de Acero

El exvicepresidente de los Felinos tuvo problemas a su ingreso al Estadio de Monterrey

En los minutos previos al duelo de la Selección Mexicana vs Jamaica, Gerardo Torrado llegó al Estadio de Monterrey; sin embargo, tuvo inconvenientes para su ingreso con los elementos de acceso debido a que no contaba con la acreditación necesaria.

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El exdirectivo de los Tigres tuvo dialogo con un responsable en la puerta mientras buscaba ingresar con su camioneta; pero, terminó por ser orillado en espera de resolver su caso.

Esta es unas de las recientes apariciones que hace Gerardo Torrado tras abandonar su puesto en la Vicepresidencia Deportiva de Tigres, hace unos meses, debido a una serie de cambios importantes dentro de su estructura deportiva de los Felinos.

¿Por qué dejó a los Tigres?

Gerardo Torrado rompió el silencio tras su aparatosa salida y destacó algunas razones de su partida, destacando diferencias entre él y la directiva de la ‘U’ de Nuevo León, mismas que ‘explotaron’ desde la llegada de Víctor Manuel Vucetich.

Gerardo Torrado en Tigres | MEXSPORT

En ‘Faitelson Sin Censura’, el exjugador reveló que el proceso para elegir al nuevo técnico de Tigres no fue de su agrado, por lo que tras la llegada de Vucetich terminó por provocar que el ‘Borrego’ decidiera de dar un paso al costado.

"Salgo de Tigres por diferencias irreconciliables donde yo tenía otra visión para el proyecto, desde la elección del entrenador y se decide poner a Víctor Manuel. Yo consideraba que habíamos hecho un buen proceso para elegir al entrenador, para seguir potenciando el proyecto y no estaba de acuerdo con esa decisión”, mencionó.

Gerardo Torrado en Tigres | MEXSPORT

Su cariño con Tigres

Sin embargo, eso no quitó su cariño a la institución, aseguró que para Tigres solo tiene palabras de agradecimiento por su etapa en el club, asegurando que fueron momentos de mucho aprendizaje para él.