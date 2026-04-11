Red Bull Batalla 2026: dónde y a qué hora ver la Final Internacional
La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 ya está lista para hacer historia y lo hará con casa llena. El evento agotó todas sus entradas, por lo que este 11 de abril el Movistar Arena de Santiago, en Chile, recibirá a 13 mil fanáticos en una noche que promete ser épica para la cultura urbana.
El evento marcará un momento clave para el freestyle a nivel global, con invitados especiales, sorpresas y la presencia de algunos de los nombres más importantes de la escena, en un país que se ha consolidado como uno de los bastiones más fuertes del movimiento.
Los mejores MCs del mundo
La competencia reunirá a 16 freestylers de 10 países diferentes, quienes buscarán quedarse con el título más importante del circuito. Entre ellos destacan los representantes mexicanos, que llegan como fuertes contendientes para levantar el trofeo.
● Fat Tony (México) – Campeón Nacional 2025
● Rapder (México) – Campeón Nacional 2024
Ambos MC’s intentarán poner el nombre de México en lo más alto frente a una alineación que reúne a leyendas y talentos emergentes del freestyle.
Line up internacional
El escenario contará con figuras reconocidas como Chuty, Gazir, Bnet, Larrix, Valles-T, entre otros, consolidando una de las finales más competitivas de los últimos años.
La diversidad de estilos y países promete batallas intensas y un espectáculo que mantendrá al público al filo del asiento.
Dónde ver y a qué hora
La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 se podrá seguir completamente en vivo a través del canal oficial de Red Bull Batalla en YouTube.
En México, la transmisión comenzará a las 14:45 horas, por lo que los fans deberán estar listos para no perderse ningún enfrentamiento y conocer al nuevo campeón mundial del freestyle.
Todo listo para una final histórica
Tras celebrar 20 años de historia, Red Bull Batalla regresa a Chile por tercera ocasión, consolidando un evento que ya es referente global y que promete escribir un nuevo capítulo en la cultura del freestyle.
Con el escenario listo, los MCs preparados y el público entregado, todo apunta a una final que quedará marcada en la historia.