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Red Bull Batalla 2026: dónde y a qué hora ver la Final Internacional

Este 11 de abril el Movistar Arena de Santiago, en Chile, recibirá a 13 mil fanáticos / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 09:14 - 11 abril 2026
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La élite del freestyle mundial se reúne en Chile ante un lleno total y con mexicanos buscando la gloria

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 ya está lista para hacer historia y lo hará con casa llena. El evento agotó todas sus entradas, por lo que este 11 de abril el Movistar Arena de Santiago, en Chile, recibirá a 13 mil fanáticos en una noche que promete ser épica para la cultura urbana.

El evento marcará un momento clave para el freestyle a nivel global, con invitados especiales, sorpresas y la presencia de algunos de los nombres más importantes de la escena, en un país que se ha consolidado como uno de los bastiones más fuertes del movimiento.

La competencia reunirá a 16 freestylers de 10 países diferentes y sólo habrá un ganador / FB: @RedBullBatalla

Los mejores MCs del mundo

La competencia reunirá a 16 freestylers de 10 países diferentes, quienes buscarán quedarse con el título más importante del circuito. Entre ellos destacan los representantes mexicanos, que llegan como fuertes contendientes para levantar el trofeo.

Fat Tony (México) – Campeón Nacional 2025
Rapder (México) – Campeón Nacional 2024

Ambos MC’s intentarán poner el nombre de México en lo más alto frente a una alineación que reúne a leyendas y talentos emergentes del freestyle.

México como siempre estará presente para buscar traer la corona a casa / FB: @RedBullBatalla

Line up internacional

El escenario contará con figuras reconocidas como Chuty, Gazir, Bnet, Larrix, Valles-T, entre otros, consolidando una de las finales más competitivas de los últimos años.

La diversidad de estilos y países promete batallas intensas y un espectáculo que mantendrá al público al filo del asiento.

Las localidades se encuentran agotadas para este sábado en Santiago de Chile / FB: @RedBullBatalla

Dónde ver y a qué hora

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 se podrá seguir completamente en vivo a través del canal oficial de Red Bull Batalla en YouTube.

👉 https://www.youtube.com/@RedBullBatalla

En México, la transmisión comenzará a las 14:45 horas, por lo que los fans deberán estar listos para no perderse ningún enfrentamiento y conocer al nuevo campeón mundial del freestyle.

Desde 15 minutos antes habrá un previo para ir calentando los motores de los encuentros / FB: @RedBullBatalla

Todo listo para una final histórica

Tras celebrar 20 años de historia, Red Bull Batalla regresa a Chile por tercera ocasión, consolidando un evento que ya es referente global y que promete escribir un nuevo capítulo en la cultura del freestyle.

Con el escenario listo, los MCs preparados y el público entregado, todo apunta a una final que quedará marcada en la historia.

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