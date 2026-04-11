Red Bull Batalla 2026: dónde y a qué hora ver la Final Internacional

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 ya está lista para hacer historia y lo hará con casa llena. El evento agotó todas sus entradas, por lo que este 11 de abril el Movistar Arena de Santiago, en Chile, recibirá a 13 mil fanáticos en una noche que promete ser épica para la cultura urbana.

El evento marcará un momento clave para el freestyle a nivel global, con invitados especiales, sorpresas y la presencia de algunos de los nombres más importantes de la escena, en un país que se ha consolidado como uno de los bastiones más fuertes del movimiento.

La competencia reunirá a 16 freestylers de 10 países diferentes y sólo habrá un ganador / FB: @RedBullBatalla

Los mejores MCs del mundo

La competencia reunirá a 16 freestylers de 10 países diferentes, quienes buscarán quedarse con el título más importante del circuito. Entre ellos destacan los representantes mexicanos, que llegan como fuertes contendientes para levantar el trofeo.

● Fat Tony (México) – Campeón Nacional 2025

● Rapder (México) – Campeón Nacional 2024

Ambos MC’s intentarán poner el nombre de México en lo más alto frente a una alineación que reúne a leyendas y talentos emergentes del freestyle.

México como siempre estará presente para buscar traer la corona a casa / FB: @RedBullBatalla

Line up internacional

El escenario contará con figuras reconocidas como Chuty, Gazir, Bnet, Larrix, Valles-T, entre otros, consolidando una de las finales más competitivas de los últimos años.

La diversidad de estilos y países promete batallas intensas y un espectáculo que mantendrá al público al filo del asiento.

Las localidades se encuentran agotadas para este sábado en Santiago de Chile / FB: @RedBullBatalla

Dónde ver y a qué hora

La Final Internacional de Red Bull Batalla 2026 se podrá seguir completamente en vivo a través del canal oficial de Red Bull Batalla en YouTube.

En México, la transmisión comenzará a las 14:45 horas, por lo que los fans deberán estar listos para no perderse ningún enfrentamiento y conocer al nuevo campeón mundial del freestyle.

Desde 15 minutos antes habrá un previo para ir calentando los motores de los encuentros / FB: @RedBullBatalla

Todo listo para una final histórica

Tras celebrar 20 años de historia, Red Bull Batalla regresa a Chile por tercera ocasión, consolidando un evento que ya es referente global y que promete escribir un nuevo capítulo en la cultura del freestyle.