El delantero mexicano no pudo concretar varias jugadas claras de gol en el duelo entre Saprissa y Alajuelense

Se disputó la edición 368 del Clásico de Costa Rica entre Saprissa y Alajuelense, juego que concluyó sin anotaciones; sin embargo, el villano terminó siendo el delantero mexicano Ronaldo Cisneros, tanto que tuvo que disculparse tras el partido.

¿Qué dijo Ronaldo Cisneros?

“Primero quiero pedirle disculpas a la afición y a mis compañeros, porque tuve oportunidades claras y no las concreté”, lanzó ante los medios después del partido de la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026.

“Creo que eso fue lo que no nos permitió llevarnos los tres puntos. Al final tuvimos mayor peso ofensivo y oportunidades, pero no las concretamos”, destacó el mexicano, quien, a pesar de tener las suyas, no pudo concretar frente al arco.

Ronaldo Cisneros en celebración con Alajuelense | MEXSPORT

El empate terminó siendo un amargo sabor de boca desde el punto de vista del exjugador de Chivas: “Siento que, en vez de ganar un punto, perdimos dos por las oportunidades que tuvimos al final”

Sobre una jugada en especifico dentro del área: “Específicamente en esa jugada siento el empujón con las dos manos y me desequilibra totalmente para hacer un buen disparo."

Finalmente Cisneros aceptó su falta de puntería en ese partido disputado en el Estadio Ricardo Saprissa: “No es una justificación. Ya pedí disculpas porque son jugadas que tengo que terminar en gol”.

Ronaldo Cisneros en un partido de Concacaf con Alajuelense | MEXSPORT

Así se marcha el Alajuelense y Ronaldo Cisneros en Costa Rica

Cabe mencionar, que a todo esto Ronaldo Cisneros llegaba como el hombre gol de Liga al sumar cuatro anotaciones en sus primeros nueve partidos oficiales de la temporada, pero en uno de los partidos más exigentes falló.

La unidad dejó al Alajuelense en el cuarto sitio de la tabla de clasificación con 23 unidades, todavía dentro de la zona de clasificación, debajo de Cartaginés, Sporting y Saprissa.