Las autoridades avanzan las investigaciones sobre la desaparición de fondos / Especial

La Fiscalía paraguaya amplió la imputación contra el exmandatario por asociación criminal

El caso del colapso de Ueno Bank en Paraguay sumó un nuevo capítulo este viernes, después de que la Fiscalía anunciara una ampliación de los cargos contra el expresidente Santiago Peña, quien ahora también es investigado por asociación criminal. La decisión ocurre mientras las autoridades buscan recuperar recursos vinculados con la institución financiera y continúan las detenciones de exfuncionarios que presuntamente conocían las irregularidades del banco.

Peña, economista de 47 años que asumió la Presidencia de Paraguay en 2023, fue destituido la semana pasada mediante un juicio político en el Congreso, en medio de las investigaciones por la crisis financiera de Ueno Bank. Antes de la nueva imputación, ya enfrentaba acusaciones por lesión de confianza y administración en provecho propio, por lo que permanece bajo prisión preventiva en una unidad militar mientras avanza el procedimiento judicial.

Santiago Peña enfrenta una nueva imputación por el caso Ueno Bank / Especial

La investigación ha adquirido una dimensión internacional debido a que varios países identificaron activos presuntamente relacionados con Ueno Bank y sus empresas vinculadas. Las autoridades paraguayas buscan establecer el origen y destino de estos recursos, mientras cientos de miles de clientes continúan afectados por la intervención de la institución bancaria y la desaparición de importantes cantidades de dinero.

¿De qué acusan al expresidente Santiago Peña por el caso Ueno Bank?

La Fiscalía de Paraguay amplió la imputación contra Santiago Peña para incluir el delito de asociación criminal, que se suma a los cargos por lesión de confianza y administración en provecho propio que ya enfrentaba como parte de las investigaciones relacionadas con el colapso del banco digital.

De acuerdo con la información difundida sobre el expediente, el exmandatario fue accionista de la entidad matriz de Ueno Bank hasta 2025, una relación empresarial que forma parte de los antecedentes analizados por las autoridades para determinar posibles responsabilidades en las irregularidades financieras.

La nueva acusación representa una ampliación de las líneas de investigación, aunque todavía no constituye una sentencia condenatoria. Será durante el proceso judicial cuando las autoridades deban presentar los elementos que sustenten los cargos y se determine la responsabilidad penal que pudiera corresponderle.

Por ahora, Peña permanece en prisión preventiva, al igual que el expresidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Carvallo, quien también es investigado por su presunta participación en hechos relacionados con la crisis de Ueno Bank.

La Fiscalía paraguaya amplió los cargos contra el expresidente por asociación criminal / Especial

¿Qué pasó con Ueno Bank y por qué fue intervenido?

El Banco Central de Paraguay (BCP) intervino Ueno Bank el 3 de noviembre de 2026, después de detectar graves problemas de solvencia que comprometían la operación de la institución financiera y la disponibilidad de los recursos depositados por sus clientes.

La medida provocó que cientos de miles de usuarios perdieran temporalmente el acceso a sus ahorros, lo que desencadenó una crisis de confianza y obligó a las autoridades a activar mecanismos para proteger a los depositantes.

Según los datos proporcionados por el Banco Central, Ueno Bank contaba con aproximadamente 1.8 millones de depositantes. Tras la intervención, el organismo comenzó a devolver recursos mediante un fondo de garantías, con el objetivo de reducir las afectaciones económicas entre los clientes.

El BCP informó que 80% de los depositantes ya había recibido la totalidad de sus ahorros, aunque la situación de los recursos restantes y el destino de una parte importante del dinero continúan bajo investigación.

Entre las cantidades que las autoridades buscan esclarecer se encuentran más de 800 millones de dólares correspondientes a fondos públicos, cuyo paradero no ha sido determinado en la información difundida hasta el momento.

Autoridades de varios países identificaron activos vinculados con Ueno Bank / Especial

¿Dónde está el dinero de Ueno Bank? Investigan activos en otros países

La búsqueda de recursos relacionados con Ueno Bank ya no se limita a Paraguay. Este viernes, la Fiscalía informó que varios países respondieron favorablemente a las solicitudes de información sobre posibles activos vinculados con la institución financiera.

Durante una conferencia de prensa, el fiscal Francisco Cabrera explicó que las autoridades extranjeras "ya han contestado en forma afirmativa la presencia de activos" y que "se están haciendo las diligencias correspondientes para pedir el congelamiento" de estos valores.

Aunque el funcionario no identificó a los países que confirmaron la localización de recursos, previamente se había informado que Paraguay inició gestiones con Estados Unidos, Luxemburgo y Argentina para rastrear dinero relacionado con Ueno Bank y sus empresas vinculadas.

La cooperación internacional busca establecer si los fondos identificados tienen relación con las operaciones investigadas y, en caso de reunir los requisitos legales, solicitar medidas que impidan su transferencia o disposición mientras avanzan las diligencias.

Cabrera también reveló que el jueves sostuvo "una reunión preliminar con los fiscales de Luxemburgo y se afinaron detalles para lo que va a ser el eventual pedido de cooperación con ellos".

¿Cuántas personas están detenidas por el caso Ueno Bank?

La crisis financiera ha derivado en dos investigaciones judiciales paralelas, que buscan esclarecer tanto las presuntas irregularidades cometidas dentro de Ueno Bank como la posible participación de autoridades y exfuncionarios públicos.

Una de las investigaciones está enfocada en los responsables de la administración de la institución bancaria. Según la información difundida por la Fiscalía, 10 directivos de Ueno Bank se encuentran detenidos mientras se revisan las operaciones financieras y las decisiones que pudieron contribuir al colapso.

La segunda línea de investigación se concentra en Santiago Peña y Carlos Carvallo, ambos bajo prisión preventiva, así como en las posibles omisiones de funcionarios del Banco Central que tenían responsabilidades de supervisión.

A estos procedimientos se suman las detenciones más recientes de antiguos integrantes del directorio del BCP y del superintendente de Bancos, lo que muestra que las investigaciones continúan extendiéndose a distintos niveles de responsabilidad.