Ya varios jugadores han tenido sus roces con Almada, insisto, por las formas, pero el técnico es profesional y apuesta por su mejor rendimiento

Es increíble que, siendo tercero general, sin estar eliminados y siendo favoritos de su serie, existan tantas críticas al América de cara a la Liguilla. Entiendo que están metidos en una racha gris de resultados y rendimiento, pero ¿quién apostaría contra las Águilas en Fiesta Grande? Sólo alguien que ha vivido en una cueva este siglo.

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Ahora, también te tengo que contar que a la interna hay cosas por arreglar, y la principal es la relación del plantel con Guillermo Almada. Ya sabíamos que el Profe tiene formas complejas para dirigirse a sus futbolistas, así como Rubens Valenzuela, el preparador físico que también la hace de auxiliar técnico, pero también sabíamos que tardaba en hacer efecto normalmente. Pues en El Nido ya hay caras.

Ya varios jugadores han tenido sus roces con Almada, insisto, por las formas, pero el técnico es profesional y apuesta por su mejor rendimiento. Ahora el que está inconforme y se nota es el encargado de los goles junto a Henry: El Colibrí Borja.

Me cuentan que el colombiano ya tuvo un par de desencuentros con el Profe Rubens y con Almada. El colombiano dejó de ser opción como titular en esta mala racha de las Águilas, pero esperemos que en Liguilla esa tensión no evite que puedan rendir. Veamos.

Un Águila de antro

Aparecieron videos de Isra Reyes en el Mezontle después del juego de la NFL en el Azteca, a donde acudió con amigos influencers y después se fue al antro. Aunque era su día libre, siempre aparecerán comentarios de todo tipo, desde críticas hasta los ‘déjenlo en paz’.

Reyes es de los infaltables de Almada, como lateral, central o contención, responde. Bueno, hasta de Rafa Márquez, es el que más minutos tiene en su corta y polémica era en el Tri.

Acá el problema que veo no es la salida de antro, sino lo que pasó con la chava que lo reconoció y grabó, que tras ser detectada, la gente de seguridad del Mezontle la sacó del lugar. Hay que ponerlo como es: si el jugador, que es figura pública, se expone en un lugar donde hay mucha gente, es su responsabilidad que lo vean. Si el jugador no hizo nada malo, ¿qué problema hay con que lo graben? ¿O está mal que vaya de antro en su día libre? Ahí se las dejo.

Keylor no está a gusto en Pumas

La renovación que aceptó Keylor Navas con Pumas para quedarse otro año más estaba anclada al proyecto de Efraín Juárez. Cuando se fue el técnico, el legendario portero ya había firmado y en Cantera se quedó como el chinito... nomás milando. Ya no está a gusto.

A Keylor le queda un torneo más de contrato, y tiene la opción de renovar por otro año si decide seguir en activo, pero me cuentan que está cansado de lo que sucede en Cantera (donde no sucede nada) y ya platicó con su gente para que analicen si hay otra opción para terminar su carrera profesional en otro lado. Si sale este invierno, para que vean cómo emigrar de Universidad, o aguantar otro certamen y volar en el verano. Sería una lástima, pues Navas es la figura de Pumas estos últimos torneos.

Más sedes mundialistas MX

Quieren todo y más si se dejan los gringos: México va por el doble de juegos del Mundial varonil anterior en el femenil de 2031 y para eso alista muchas sedes. Ya están anotadas la Ciudad de México, Guadalajara (incluyan al nuevo estadio del Atlas), Monterrey (incluyan al estadio de Tigres… y no el Volcán), Torreón, Querétaro y Pachuca para competir con las ciudades de los Yunaited por partidos. Incluso el pleito será por hospedar la Final acá, cosa que veo imposible; si no, no se hubiera metido Estados Unidos. Pero veamos, será otro fiestón.

La Máquina se impuso a Doña Tele

Varios se extrañaron porque Cruz Azul jugará de local en domingo la Vuelta de los Cuartos, pero todo tiene sentido: La Máquina quería ganar un día de recuperación a la serie ante La Fiera, pues apenas jugaron ante Chivas el domingo y, si elegían sábado, el martes viajaban a León y estaban en la cancha el miércoles. Y cerrando en domingo, ganan 24 horas.

Pues resulta que Televisa aún trató de convencer a Cruz Azul de que eligieran jugar en sábado y que dejaran así al América tener su partido ante Rayados el domingo, pero la directiva cementera supo imponer el interés deportivo sobre el de la televisión y se jugará como quería La Máquina.

A pagar más con Chivas y Cruz Azul por NFL

Y ya de cierre, pues resulta que la Liguilla se va a segundo plano en la señal cerrada porque se cruza con la NFL. Los partidos de Ida de Chivas en Pachuca y de Cruz Azul en León ya iban en transmisión de señal de paga, en FOX, pero resulta que como la cadena azul transmite ese día partidos de Thanksgiving, no los pasarán en el canal básico que está en cableras, sino que se van al de pago extra.