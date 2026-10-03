Síndrome de burnout: ¿qué lo causa y cómo saber si el trabajo está afectando tu bienestar?

El estrés laboral prolongado puede contribuir al agotamiento y afectar la motivación. / iStock

El agotamiento laboral puede aparecer cuando el estrés relacionado con el trabajo se mantiene durante largos periodos. Conoce cuáles son sus principales señales y qué factores pueden favorecerlo

Si terminar la jornada laboral te deja completamente agotado, has perdido la motivación o sientes cada vez más rechazo hacia tu trabajo, podrías estar atravesando un periodo de estrés laboral prolongado. Cuando esta situación se mantiene y no se logra gestionar, puede relacionarse con el llamado síndrome de burnout o desgaste profesional.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce el burnout como un fenómeno ocupacional relacionado específicamente con el contexto laboral. De acuerdo con su definición, se caracteriza por agotamiento, una mayor distancia mental o sentimientos negativos hacia el trabajo y una disminución de la eficacia profesional.

¿Qué es el síndrome de burnout?

El burnout es consecuencia del estrés crónico en el trabajo que no ha sido gestionado adecuadamente. La OMS aclara que no está clasificado como una enfermedad médica, sino como un fenómeno ocupacional.

Esto significa que no se trata simplemente de estar cansado después de una jornada complicada. El desgaste puede instalarse de manera gradual y afectar la forma en que una persona se relaciona con sus actividades laborales. Entre sus principales características están: Agotamiento o falta de energía.

Distanciamiento mental respecto al trabajo.

Actitudes negativas o cinismo hacia las actividades laborales.

Sensación de menor eficacia profesional.

Las jornadas excesivas y las cargas de trabajo elevadas son algunos de los riesgos psicosociales identificados por la OMS. / iStock

¿Cuáles son las causas del burnout?

Las condiciones del entorno laboral pueden tener un papel importante en la aparición del desgaste profesional. La OMS identifica distintos riesgos psicosociales, entre ellos las cargas excesivas de trabajo, horarios prolongados o poco flexibles y la falta de control sobre las actividades. También pueden influir: Falta de personal y exceso de tareas.

Jornadas laborales demasiado largas.

Poco control sobre la carga o la organización del trabajo.

Falta de apoyo por parte de compañeros o superiores.

Acoso, violencia u hostigamiento.

Discriminación o exclusión.

Funciones laborales poco claras.

Inseguridad laboral.

Remuneración inadecuada.

Conflictos entre las responsabilidades laborales y la vida personal. Por ello, el burnout no debe entenderse únicamente como un problema individual: las condiciones del lugar de trabajo también pueden contribuir al estrés prolongado.

¿Cómo saber si el estrés laboral ya está afectando tu bienestar?

El estrés relacionado con el trabajo puede manifestarse de distintas maneras. Entre las señales se encuentran cansancio constante, pérdida de motivación, aislamiento, irritabilidad y dificultades para realizar las tareas cotidianas.

También pueden presentarse cambios en los hábitos de sueño o alimentación, así como una tendencia a trabajar durante descansos, fines de semana o vacaciones. Una diferencia importante es que el estrés puede sentirse como una situación de presión que todavía parece posible controlar, mientras que el burnout puede generar una sensación de agotamiento, desconexión y falta de motivación.

¿Qué se puede hacer para prevenir el burnout?

La prevención no depende únicamente de que una persona aprenda a soportar más presión. La OMS señala que los empleadores pueden intervenir directamente sobre las condiciones laborales para identificar, reducir o eliminar riesgos psicosociales.

A nivel individual, algunas medidas pueden ayudar a manejar el estrés cotidiano, como hacer pausas durante la jornada, realizar actividad física, practicar ejercicios de respiración y establecer límites entre el trabajo y el tiempo personal.

Si el agotamiento persiste o comienza a afectar la vida diaria y el bienestar emocional, es recomendable buscar orientación de un profesional de la salud para valorar la situación y recibir apoyo adecuado.