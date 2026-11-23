Tarik Skubal llega a los Mets y deja atrás a los Dodgers por una millonaria cifra

El dos veces ganador del Cy Young habría aceptado un contrato de nueve años y 450 millones de dólares con New York, superando todos los registros económicos para un lanzador en las Grandes Ligas

Los New York Mets dieron un golpe de autoridad en el mercado de agentes libres al llegar a un acuerdo con Tarik Skubal, uno de los mejores lanzadores de las Grandes Ligas. De acuerdo con reportes de ESPN y MLB.com, el zurdo aceptó una oferta que cambiará la historia económica del beisbol.

El contrato será por nueve temporadas y 450 millones de dólares, lo que representa un promedio de 50 millones por campaña. El acuerdo está sujeto a los exámenes médicos y todavía no ha sido confirmado oficialmente por la organización neoyorquina.

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Con este acuerdo, Skubal superará el contrato de Yoshinobu Yamamoto, quien firmó por 325 millones de dólares y 12 temporadas con Los Ángeles Dodgers. Además, su salario promedio anual también establecerá una nueva marca para un pitcher.

Según los reportes, el acuerdo contempla un bono por firmar de 45 millones de dólares, 30 millones en pagos diferidos y una cláusula completa para impedir cambios de equipo sin su autorización. No incluye opciones de salida anticipada del contrato.

¿Por qué los Mets apostaron todo por Tarik Skubal?

La llegada del zurdo representa una respuesta a las necesidades de una rotación que terminó la temporada 2026 con efectividad colectiva de 4.47, ubicándose en el lugar 23 de las Grandes Ligas. Skubal compartiría el cuerpo de abridores con Nolan McLean, Kodai Senga y Sean Manaea.

Tarik Skubal en el duelo Dodgers vs Braves | AP