Tepatitlán se llevó el primer capítulo del Campeón de Campeones ante Tampico

El primer capítulo del Campeón de Campeones de la Liga de Expansión MX dejó claro que la serie promete emociones y goles. En el Estadio Tepa Gómez, Tepatitlán se impuso 3-1 a la Jaiba Brava en un duelo vibrante, marcado por la contundencia de William Guzmán, quien firmó un hat-trick que puede valer medio título.

El choque de ida rompió con la tónica de la Final del Clausura 2026, donde escasearon los goles. Esta vez, ambos equipos ofrecieron un espectáculo ofensivo que ilusiona de cara a la vuelta, aunque el conjunto jalisciense ahora viajará con una ventaja de dos anotaciones que lo coloca en posición privilegiada.

Victoria de Tepatitlán en el Campeón de Campeones |IMAGO7

Golpes tempraneros y respuesta inmediata

El partido arrancó con intensidad y dinámica, como si se tratara de una jornada regular. Fue la Jaiba Brava la que pegó primero al minuto 20, cuando Edson Torres culminó una gran jugada colectiva con un enganche preciso y un disparo colocado que dejó sin opciones a Gustavo Gutiérrez.

Sin embargo, la respuesta de Tepatitlán fue casi inmediata. Apenas seis minutos después, William Guzmán apareció con un potente disparo de media distancia que se incrustó pegado al poste, firmando uno de los mejores goles de la noche y devolviendo la paridad al marcador antes del descanso.

Gol de William Guzmán con Tepatitlán | IMAGO7

El empate revitalizó al conjunto local, que cerró mejor la primera mitad y dejó sensaciones de superioridad, aunque sin poder reflejarlo aún en el marcador. La igualdad mantenía abierta la eliminatoria y anticipaba un complemento de alta tensión.

Guzmán sentencia y Tepatitlán acaricia el título

La segunda parte cambió radicalmente en ritmo. El encuentro se volvió más físico y disputado en mediocampo, con pocas llegadas claras. No obstante, el momento clave llegó cerca de la media hora del complemento, cuando el árbitro señaló un penal a favor de Tepatitlán.

Desde los once pasos, William Guzmán no perdonó y firmó su doblete, dándole la vuelta al marcador y encendiendo a la afición local. Con la ventaja en la bolsa, el equipo dirigido por Gabriel Pereyra tomó confianza y manejó los tiempos del partido.

William Guzmán tras anotar Hat-Trick | IMAGO7

Ya en la recta final, Guzmán selló su noche perfecta con un tercer tanto que completó su hat-trick y dejó el 3-1 definitivo. Un resultado que no solo refleja su dominio individual, sino que también pone a Tepatitlán a un paso de conquistar un nuevo título.

Con la serie inclinada a su favor, Tepatitlán viajará a Tampico con la misión de administrar la ventaja y coronar una semana de ensueño. Por su parte, la Jaiba Brava está obligada a una remontada heroica si quiere arrebatarle el trofeo en casa y cambiar el rumbo de una final que, por ahora, tiene dueño claro.