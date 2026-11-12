El Trolebús Chalco-Santa Martha prevé operar con sus 15 estaciones durante diciembre de 2026. / Gobierno de Chalco

La Línea 11 del Trolebús está cerca de operar con sus 15 estaciones. Las autoridades del Estado de México prevén habilitar las paradas pendientes durante diciembre de 2026

El Trolebús Chalco-Santa Martha está cada vez más cerca de operar con todas sus estaciones. Después de más de un año de trabajos de construcción, las autoridades del Estado de México prevén que las tres paradas que permanecen pendientes entren en funcionamiento durante diciembre de 2026.

Se trata de la Línea 11 del Trolebús, un sistema de transporte que conecta el municipio de Chalco, en el Estado de México, con la terminal Santa Martha, ubicada en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México.

El secretario de Movilidad del Estado de México, Juan Hugo de la Rosa García, informó que la obra civil de las estaciones faltantes ya concluyó, por lo que únicamente quedan pendientes algunos trabajos técnicos y operativos para comenzar a recibir pasajeros.

¿Cuándo abrirán todas las estaciones del Trolebús Chalco-Santa Martha?

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades mexiquenses, las estaciones pendientes podrían comenzar a funcionar durante los primeros días de diciembre de 2026.

Juan Hugo de la Rosa García explicó que la construcción ya está terminada y que los trabajos restantes son mínimos. Por ello, se espera que en las próximas semanas se dé a conocer la fecha oficial de inauguración.

El funcionario señaló que la intención es que las tres estaciones se incorporen al servicio antes de que termine el año, con lo que la Línea 11 finalmente podrá operar con su recorrido completo.

El Trolebús Chalco-Santa Martha conecta el Estado de México con la alcaldía Iztapalapa. / RS

¿Qué estaciones faltan por abrir en el Trolebús Chalco-Santa Martha?

Las tres estaciones que permanecen pendientes de entrar en funcionamiento son: Teotongo

La Virgen

Xico Estas paradas se encuentran en los límites de la alcaldía Iztapalapa y el Estado de México, en el tramo elevado que cruza por encima de la autopista México-Puebla.

Aunque sus estructuras y obras civiles ya están terminadas, todavía necesitan trabajos relacionados con la instalación de la catenaria, que permite alimentar de electricidad a los trolebuses, así como los sistemas de acceso mediante tarjeta.

El gobierno mexiquense prevé contratar a una empresa para realizar estas labores técnicas. Una vez que concluyan, la infraestructura deberá entregarse al Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México, organismo encargado de operar el servicio.

Las estaciones Teotongo, La Virgen y Xico son las tres paradas que faltan por abrir en la Línea 11. / RS

¿Cuántas estaciones tendrá el Trolebús Chalco-Santa Martha?