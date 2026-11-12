La suspensión de clases comenzará este jueves en algunos municipios de Baja California Sur debido a una competencia automovilística

Miles de estudiantes de Baja California Sur tendrán un descanso escolar más largo de lo habitual durante noviembre de 2026, luego de que las autoridades educativas estatales anunciaran la suspensión de clases a partir de este jueves 12 de noviembre en determinados municipios. La medida permitirá que algunos alumnos disfruten de un megapuente de cinco días consecutivos, aunque no todos los planteles dejarán de operar desde la misma fecha.

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La decisión está relacionada con la realización de la carrera internacional SCORE Baja 1000 “Cabo a Cabo”, una competencia automovilística que recorrerá distintas zonas del estado y que provocará cierres de vialidades, restricciones a la circulación y modificaciones en los traslados habituales de la población. Ante este panorama, las autoridades determinaron ajustar las actividades escolares para evitar riesgos durante el desarrollo del evento.

Miles de estudiantes de Baja California Sur tendrán un descanso escolar más largo / Magnific

De acuerdo con la información difundida por las autoridades educativas de Baja California Sur, la suspensión tiene como objetivo proteger la integridad de estudiantes, maestros y personal administrativo, especialmente en las comunidades donde el paso de los vehículos participantes podría complicar el acceso a los centros escolares. Sin embargo, el calendario de descanso será diferente según el municipio en el que se encuentre cada escuela.

¿Qué alumnos tendrán megapuente de cinco días desde el 12 de noviembre?

Los estudiantes del municipio de Los Cabos serán quienes disfruten del descanso más largo, ya que la suspensión de actividades escolares comenzará este jueves 12 de noviembre y se extenderá hasta el lunes 16. De esta manera, los alumnos acumularán cinco días consecutivos sin acudir a las aulas y retomarán sus actividades el martes 17 de noviembre.

La medida anunciada para Los Cabos contempla escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos, tanto del turno matutino como del vespertino. Esto significa que los planteles incluidos en la disposición deberán interrumpir sus actividades presenciales durante las fechas establecidas, independientemente del horario en el que normalmente impartan clases.

A partir de este jueves 12 de noviembre y hasta el domingo, los estudiantes descansarán / Magnific

En cambio, los estudiantes de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé tendrán un periodo de descanso de cuatro días, debido a que en estos municipios la suspensión comenzará hasta el viernes 13 de noviembre. Al sumarse el sábado 14, domingo 15 y lunes 16, los alumnos también podrán disfrutar de un fin de semana largo, aunque con un día menos que quienes estudian en Los Cabos.

¿Por qué la SEP suspenderá clases en Baja California Sur?

La suspensión escolar responde a las condiciones de movilidad previstas por la realización de la SCORE Baja 1000 “Cabo a Cabo”, una de las competencias automovilísticas que atraen a participantes y espectadores a Baja California Sur. Durante su desarrollo se esperan afectaciones en diversas rutas, por lo que las autoridades buscan disminuir los desplazamientos de estudiantes y trabajadores de la educación.

El objetivo principal es prevenir accidentes y evitar que las familias tengan dificultades para trasladarse hacia las escuelas, especialmente en zonas donde los recorridos de la competencia coincidan con caminos utilizados habitualmente por la población. Por esta razón, la suspensión se aplicará de manera diferenciada en los cinco municipios del estado, dependiendo de las condiciones previstas para cada uno.

La suspensión tiene como objetivo proteger la integridad de estudiantes, maestros y personal administrativo / Magnific

¿Cuándo regresan a clases los alumnos después del megapuente?

De acuerdo con las fechas anunciadas, los estudiantes de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé deberán regresar a clases el martes 17 de noviembre de 2026, una vez concluido el periodo de suspensión y el descanso correspondiente al lunes 16.