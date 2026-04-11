Udinese fulminó al AC Milan de Santiago Giménez con goleada en la Serie A

AC Milan vivió un encuentro para el olvido ante Udinese. El octavo lugar de la Serie A tuvo un partido arrasante sobre el conjunto milanés ganando por 3-0. El equipo de Massimiliano Allegri no ha logrado mejoras en el funcionamiento de los rossoneri.

Los Zebrette fueron tajantes a la ofensiva, pasando de largo a un equipo rojo y negro que poco pudo hacer para darle la vuelta al partido. El equipo donde milita Santiago Giménez dio uno de sus peores partidos en la temporada.

Ruben Loftus-Cheek controlando el balón l AP

Al minuto 11, fue Rafael Leao el que culminó una jugada ofensiva para el Milán, el portugués recibió un balón en corto desde medio campo y corrió por sector derecho, cuando estuvo a media distancia disparó mandando el balón apenas cerca del travesaño.

Udinese no se quedó intimidar por la ofensiva del local. Al 26' el equipo de los blanquinegros se fue al frente por derecha con el balón controlado por Zaniolo, hizo un recorte abriendo para Atta, este último colocó el primero en el marcador.

La siguiente jugada de Zaniolo fue una asistencia desde el borde del área chica, el servicio fue recibido y rematado de cabeza para colocar la segunda anotación para las Cebras.

Okoye se pone la capa de héroe y le dice que no al gol de los rojinegros

Okoye abraza a su compañero l AP

Alexis Saelemaekers tuvo la jugada más clara para el AC Milán, hizo un recorte con pierna zurda y disparó de media distancia directo al arco de Okoye, este último voló por lo aires y atrapó el balón en una atajada, que bien pudo ser la mejor del partido.

Arthur Atta sella la goleada y victoria de Udinese

Arthur Atta celebra su gol l AP