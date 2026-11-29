¿Un mexicano más? El épico grito de Pedro López tras clasificar a México Femenil al Mundial y Juegos

El técnico español celebró el pase a Brasil 2027 y Los Ángeles 2028

Pedro López celebró la hazaña gritando un eufórico "¡Viva México, cabrones!", reflejando la magnitud de un resultado que devuelve al Tricolor a una justa mundialista por primera vez desde Canadá 2015 y rompe una sequía olímpica que se remontaba hasta Atenas 2004 dentro del futbol internacional.

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La euforia por el histórico boleto de la Selección Mexicana Femenil hacia la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 desató el lado más pasional del técnico español, quien no pudo contener su alegría en conferencia de prensa tras vencer 4-2 a Haití este 28 de noviembre de 2026 en los Cuartos de Final del Campeonato Concacaf W.

Más allá del festejo inmediato por haber cumplido el objetivo principal de la eliminatoria, el timonel ibérico llamó a mantener la mesura y subrayó ante los medios de comunicación que este logro representa apenas la mitad del camino dentro del torneo regional, donde México aún disputará las Semifinales frente a Canadá el próximo martes 1 de diciembre.

Jaqueline Ovalle festejando su anotación l MEXSPORT

Con la autoridad que le respalda haber asumido las riendas del combinado nacional desde septiembre de 2022, López destacó el carácter de sus jugadoras para revertir las ausencias recientes y devolver al balompié femenino mexicano a la élite mundial.

¿Seguirá Pedro López como técnico de la Selección Mexicana Femenil rumbo a Brasil 2027?

A pesar del ambiente de fiesta tras sellar el doble boleto internacional en territorio texano, el entrenador español sorprendió al dejar abierta la incógnita sobre su permanencia al frente del banquillo tricolor a mediano plazo.

Selección Mexicana Femenil l MEXSPORT