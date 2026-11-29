El pequeño sorprendió al futbolista del Rebaño Sagrado durante una convivencia sobre el terreno de juego

Fernando 'Oso' González y Brian Gutiérrez fueron protagonistas de un peculiar momento que llamó la atención de los aficionados de Chivas en redes sociales. Sin embargo, en esta ocasión fue uno de los hijos del mediocampista rojiblanco quien se robó los reflectores.

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Durante una convivencia sobre el terreno de juego, el pequeño comenzó a jugar con Gutiérrez, aunque la interacción terminó de una manera inesperada para el futbolista del Guadalajara.

Hijo del Oso González sorprende a Brian Gutiérrez con una patada

En un video compartido por Natividadrico a través de sus redes sociales, se observó cómo el hijo de Fernando González terminó por lanzar una patada al jugador rojiblanco en medio de la convivencia, en una acción de carácter juguetón.

Los hijos del Oso González suelen acompañar al mediocampista durante algunas actividades del Guadalajara, lo que les ha permitido convivir con distintos integrantes del plantel rojiblanco.

Diego Lainez, jugador de Tirges, disputando un balón ante el Oso González, de Chivas | MEXSPORT

¿Quién es Brian Gutiérrez, futbolista de Chivas?

Brian Gutiérrez nació en Estados Unidos y cuenta con ascendencia mexicana. El mediocampista desarrolló parte de su formación futbolística en las categorías inferiores del Chicago Fire, institución con la que debutó profesionalmente en la MLS.

El futbolista se caracteriza por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones del mediocampo ofensivo, así como por su participación en la generación de oportunidades de gol.

Más allá de su actividad deportiva con el Rebaño Sagrado, Gutiérrez llamó la atención en esta ocasión por una convivencia familiar que permitió conocer una faceta distinta de los integrantes del Guadalajara.