Un profesor sufrió una lesión en la cabeza y una mujer presentó una crisis de ansiedad

Estudiantes del Colegio de Bachilleres Plantel 6, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, fueron desalojados este viernes 9 de octubre luego de que un grupo de personas embozadas lanzara cohetones al interior de la escuela. El incidente provocó momentos de tensión y movilizó a elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y servicios de emergencia.

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Los hechos ocurrieron en la colonia Unidad Habitacional Vicente Guerrero, sobre la avenida Antonio Díaz Soto y Gama, donde las detonaciones causaron alarma entre la comunidad escolar. Ante la situación, varios alumnos salieron de las instalaciones para ponerse a salvo, mientras policías acudieron al lugar para atender el reporte y resguardar la zona.

Personas embozadas lanzaron cohetones en el plantel./redes sociales

¿Hubo heridos por los cohetones en el Bachilleres 6?

De acuerdo con los primeros reportes, un docente resultó lesionado durante el incidente. Personal de emergencia informó que el profesor presentó una contusión de aproximadamente un centímetro en el lado derecho de la cabeza, específicamente en la región parietal, ubicada en la parte superior y lateral del cráneo.

Además, una mujer presentó una crisis de ansiedad ante lo ocurrido. Ambas personas recibieron atención en el lugar y, según la información difundida, ninguna necesitó ser trasladada a un hospital. Hasta el momento, no se ha confirmado que hubiera más personas lesionadas.

Las primeras versiones también señalaron una posible riña y el lanzamiento de presuntos artefactos explosivos. Sin embargo, la información disponible apunta al uso de cohetones y no permite establecer que se hayan utilizado explosivos de otro tipo.

SSC despliega operativo y buscan identificar a los responsables

La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó elementos en las inmediaciones del plantel para atender la emergencia y mantener la seguridad de estudiantes y trabajadores. Según los reportes, las personas que lanzaron los cohetones huyeron por calles cercanas cuando llegaron las patrullas.

Tras el incidente, los alumnos fueron desalojados y las clases quedaron suspendidas, mientras padres de familia y vecinos se reunieron afuera de la escuela para conocer el estado de los estudiantes. La presencia policial se mantuvo en los accesos para evitar nuevos incidentes y resguardar las instalaciones.

Las autoridades realizan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido e identificar a las personas involucradas. Entre las acciones reportadas se encuentra la revisión de cámaras de seguridad del plantel y del sistema C5, que permite monitorear distintos puntos de la Ciudad de México.