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Estalla huelga en Bachilleres: alumnos se quedan sin clases ¿hay fecha de regreso?

Los maestros inconformes buscan un mejor salario y que se abran más plazas / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 08:18 - 19 marzo 2026
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El paro del SINTCB afecta a 20 planteles en CDMX y Edomex; denuncian incumplimientos laborales y falta de acuerdos

El Colegio de Bachilleres suspendió actividades en sus 20 planteles de la Ciudad de México y el Estado de México tras el estallido de huelga convocado por el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB), en protesta por presuntas violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo.

Desde el primer minuto del jueves 19 de marzo, las puertas de los planteles cerraron y con ello miles de estudiantes de nivel medio superior se quedaron sin clases, en uno de los movimientos más relevantes del sector educativo en lo que va del año.

Desde el primer minuto de este jueves 19 de marzo comenzó la huelga en los planteles de bachilleres de la CDMX y Edomex / Redes Sociales

¿Por qué estalló la huelga?

El SINTCB explicó que el paro responde a la falta de atención a un pliego petitorio con 14 puntos de incumplimiento, entre los que destacan:

  • Adeudos contractuales

  • Irregularidades en procesos laborales

  • Retraso en la liberación de plazas administrativas

Uno de los puntos más polémicos es que, según el sindicato, las autoridades propusieron pagar adeudos hasta febrero de 2026, lo que consideran una violación al contrato vigente.

El paro responde a la falta de atención a un pliego petitorio con 14 puntos de incumplimiento / Redes Sociales

Además, denunciaron la falta de liberación de 241 plazas administrativas detenidas desde junio de 2025, lo que afecta tanto al personal como al funcionamiento de los planteles.

¿Cuándo regresan a clases?

Por ahora, la respuesta es clara: no hay fecha.

Las autoridades escolares informaron que todas las actividades académicas y administrativas quedan suspendidas hasta nuevo aviso, mientras continúan las negociaciones.

Los planteles permanecen bajo resguardo sindical, lo que también implica la pausa de trámites, eventos y ceremonias escolares, que serán reprogramados cuando se resuelva el conflicto.

Miles de alumnos se quedaron sin clases y no hay fecha de regreso a las aulas / Redes Sociales

¿Qué dice el Colegio de Bachilleres?

El COLBACH aseguró que mantiene disposición al diálogo y destacó avances recientes como:

  • Regularización de 477 docentes

  • Programas de homologación salarial

  • Mejora en condiciones laborales y tecnológicas

La institución reiteró que busca acuerdos “responsables y sostenibles” para garantizar la estabilidad educativa.

Un conflicto que crece

Esta huelga no es un caso aislado. Se suma a otros conflictos laborales activos en el país, como:

  • La huelga en el Nacional Monte de Piedad (casi seis meses)

  • El paro en Tornel iniciado en febrero

Además, ocurre a dos años del último gran paro en Bachilleres, en noviembre de 2023, que duró 50 días.

El COLBACH aseguró que mantiene disposición al diálogo para tener una mejora salarial / Redes Sociales
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