Fue percibido en diferentes localidades del sur de California / Especial

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas de Manhattan Beach

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió Los Ángeles, California, durante la mañana de este sábado 28 de noviembre, sorprendiendo a los habitantes de distintas localidades del sur de Estados Unidos. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en el océano Pacífico, frente a las costas de Manhattan Beach, sin que hasta los primeros reportes se informara sobre víctimas mortales o daños en infraestructura.

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De acuerdo con la Red Sísmica del Sur de California, el temblor se registró a las 09:30 horas, tiempo local, cuando en el centro de México eran las 11:30 horas. El movimiento fue percibido en diferentes puntos del condado de Los Ángeles, entre ellos Santa Mónica, Redondo Beach e Inglewood.

Un sismo de magnitud 5.0 sacudió Los Ángeles este sábado / Magnific

Debido a que el epicentro se localizó en el océano Pacífico, el Centro Nacional de Alertas de Tsunamis de Estados Unidos emitió un boletín informativo en el que descartó una amenaza de tsunami relacionada con el movimiento telúrico.

¿Dónde fue el epicentro del sismo que sacudió Los Ángeles?

La Red Sísmica del Sur de California, proyecto en el que colaboran el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y el Instituto Tecnológico de California (Caltech), informó que el epicentro del temblor se ubicó a seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, ciudad costera del condado de Los Ángeles.

El reporte, revisado por un especialista, también situó el origen del movimiento a seis kilómetros de Hermosa Beach, siete kilómetros de Redondo Beach y ocho kilómetros de El Segundo.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro frente a las costas de California / Magnific

Estas fueron las características del sismo registrado este sábado: Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

Magnitud: 5.0.

Profundidad: 12.23 kilómetros.

Hora local: 09:30 horas.

Hora del centro de México: 11:30 horas.

Epicentro: seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, California.

¿En qué ciudades se sintió el sismo de California?

El movimiento telúrico fue percibido en diferentes localidades del condado de Los Ángeles, tanto en comunidades cercanas a la costa del océano Pacífico como en otros puntos de la región.

Entre las ciudades donde se reportó la percepción del temblor se encuentran: Manhattan Beach.

Redondo Beach.

Torrance.

Hawthorne.

Santa Mónica.

Inglewood.

Carson.

Hasta los primeros reportes posteriores al movimiento telúrico, no se habían informado daños en edificios, viviendas u otro tipo de infraestructura, ni se tenía conocimiento de víctimas mortales.

Registran otro sismo minutos después del temblor en Los Ángeles

La actividad sísmica en las inmediaciones de Manhattan Beach continuó durante la mañana del sábado. Aproximadamente 16 minutos después del primer movimiento, la Red Sísmica del Sur de California registró otro temblor en la misma región.

Este segundo movimiento telúrico ocurrió a las 09:46 horas, tiempo local, y presentó una magnitud preliminar de 1.9, con una profundidad de 12.39 kilómetros. Su epicentro fue localizado a ocho kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach.

El Servicio Geológico de Estados Unidos explica que, después de un sismo, pueden registrarse réplicas durante las siguientes horas, días e incluso semanas, aunque su frecuencia generalmente disminuye conforme transcurre el tiempo.

¿Hay riesgo de tsunami tras el sismo en Los Ángeles?

Tras el movimiento telúrico registrado frente a las costas de California, el Centro Nacional de Alertas de Tsunamis de Estados Unidos, organismo dependiente de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), emitió un boletín para informar sobre las condiciones en la región.

La dependencia descartó que el sismo de magnitud 5.0 representara una amenaza de tsunami, por lo que no se emitió ninguna alerta o advertencia relacionada con este fenómeno.