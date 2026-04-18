WrestleMania arranca con polémica: luchadora denuncia grave incidente con un fan

La luchadora Elayna Black denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un fan durante su participación en WrestleCon, generando preocupación dentro del entorno de la lucha libre.

Fue mediante su cuenta en X donde la actual estrella de TNA compartió un video en el que relató lo ocurrido, visiblemente afectada y molesta por la situación.

Captura de pantalla de la publicación de X de Elayna Black

Pide castigo ejemplar para el responsable

En su mensaje, Black no solo expuso el incidente, sino que también hizo un llamado directo a la comunidad para evitar que el agresor vuelva a tener acceso a este tipo de eventos.

Acabo de sufrir una agresión sexual por parte de un fan en WrestleCon. Si alguien ve a este tipo, que le prohíban la entrada a cualquier evento

Hasta ahora no se ha informado si el caso ya fue presentado ante las autoridades, ni se han dado detalles sobre la identidad del responsable, pero la denuncia rápidamente se viralizó en redes sociales.

Elayna Black llegando a TNA | CAPTURA DE PANTALLA DE IG

La seguridad en eventos, nuevamente en el foco

El incidente ha reabierto el debate sobre las condiciones de seguridad en convenciones y convivencias con aficionados, donde el contacto cercano con el talento es constante.

Eventos como WrestleCon, que reúnen a figuras de distintas empresas y generaciones, han sido señalados por la necesidad de reforzar sus protocolos para garantizar la integridad de los participantes.

La comunidad luchística, tanto fans como colegas, ha mostrado respaldo hacia Elayna Black, exigiendo medidas más estrictas para prevenir este tipo de situaciones en el futuro.