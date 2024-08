Ana Gabriela Guevara se defendió ante las críticas: "Entre más me chin***, más me crezco"

La titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), Ana Gabriela Guevara, resaltó la labor realizada por su equipo, quienes han resistido firmemente junto a ella todos los ataques mediáticos recibidos durante su administración.

"Hemos afrontado todas las batallas, y estoy totalmente satisfecha con el papel desempeñado por el país en los Juegos Olímpicos", afirmó Guevara. "Estoy agradecida con todos los integrantes de esta administración de la CONADE, quienes han hecho de cada momento de nuestro día a día hitos que nos han marcado. Mi espíritu competitivo no ha terminado; entre más me chingan, más me crezco y ese ha sido mi mensaje para todo el equipo", subrayó.

Guevara recordó cómo desde el inicio de su administración comenzaron las primeras embestidas por supuestos desvíos de recursos. Sin embargo, hasta el día de hoy, nada de eso ha sido comprobado y no existe ninguna averiguación ni expediente abierto en su contra, por lo que insiste en que todo son mentiras.

“MIENTRAS MÁS ME CHINGAN, MÁS ME CREZCO” Contundente mensaje de Ana Guevara tras las críticas que ha recibido su administración en la CONADE. @myt_guzman pic.twitter.com/LFxjdpWbNQ — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) August 14, 2024

"En 2019 pensamos que teníamos que bajar la guardia, pero fue todo lo contrario. Insisto, sigue siendo una mentira y sigo esperando que me traigan impreso lo que dicen, pero no lo han hecho. No existe ninguna averiguación en la fiscalía, ni tampoco un expediente abierto en la función pública. La razón por la que no damos una postura es porque no podemos validar lo que es mentira, y si es mentira, se va a quedar en una mentira", finalizó

