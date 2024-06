COI otorga a rusos y bielorrusos etiqueta neutral para Juegos Olímpicos de París

El COI aprobó a 14 atletas de Rusia y 11 bielorrusos con estatus neutral para competir en los Juegos Olímpicos de París 2024, en una primera lista para deportes publicada este sábado.

Cinco, excluyendo tenis, natación y judo, fueron evaluados por un panel del Comité Olímpico Internacional que juzgó si los atletas habían expresado su apoyo a la invasión rusa de Ucrania o se encontraban cerca de clubes deportivos vinculados al ejército o a los servicios de seguridad del Estado.

Aun no hay certeza sobre cuántos atletas rusos competirán en los Juegos Olímpicos, pero no participarán en el desfile de la ceremonia de apertura de los atletas. Rusia y Bielorrusia mantienen una prohibición en deportes de equipo en París debido a la guerra en Ucrania.

Ya se les ha permitido competir a rusos y bielorrusos

A los atletas individuales con pasaportes rusos y bielorrusos se les ha permitido competir como neutrales en eventos clasificatorios en la mayoría de los otros deportes, y luego solicitar la entrada a los Juegos Olímpicos.

Los atletas ucranianos han instado al COI y a los líderes deportivos a imponer una prohibición general a todos los rusos. En el atletismo tanto como la FIFA y UEFA excluyeron a los equipos rusos de los partidos internacionales a los pocos días de la invasión que comenzó en febrero de 2022.

El proceso de investigación para el estatus neutral pasa primero por los órganos rectores del deporte y luego por el panel del COI antes de que las apelaciones sean posibles en el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

¿Ondeará la bandera rusa en los Juegos Olímpicos?

Algunas condiciones para los Atletas Neutrales Individuales, será competir sin la bandera rusa, con uniformes que no sean de sus colores rojo, blanco y azul, no se reproducirá el himno ruso y las medallas que ganan no deben incluirse en ninguna tabla.

