AAA: Pentagón Jr. y Villano IV dejaron atrás sus derrotas para jugarse la máscara

La Ruleta de la Muerte puso en juego ocho grandes máscaras de la lucha libre mexicana y tras dos ediciones de Triplemanía son Pentagón Jr. y Villano IV quienes tendrán que jugarse la incógnita en la Arena Ciudad de México. Ambos dejaron atrás las respectivas derrotas que los tienen en esta posición y ven esto como una oportunidad que no pueden dejar pasar.

"Yo perdí dos veces, pero gané la oportunidad más importante de mi carrera: poder estar en la Triplemanía XXX y enfrentar a uno de los mejores luchadores", dijo el Zero Miedo a pregunta expedida por RÉCORD. "Creo que de todo lo malo hay que sacar lo mejor, lo positivo y eso es esta gran oportunidad que nos da AAA, que nos da el mismo público y que me da el señor Villano IV".

El choque de dos generaciones de lucha libre se dará el 15 de octubre en la tercera y última noche de Triplemanía XXX. Pentagón Jr. y Villano IV chocarán en un encuentro en donde el respeto predomina de ambas partes. El mismo Zero Miedo confesó que ha dado vuelta a la pagina tras las derrotas que lo tienen a él y a su oponente en esta situación crítica en donde una de las dos incógnitas serán reveladas. La gloria de que la tapa del miembro de la Dinastía Imperial sea la primera en sus vitrinas motiva al también miembro de All-Elite Wrestling.

"Mentalmente vengo fuerte, sigo preparándome día a día y ya quiero que llegue ese día para soltar todo lo que he estado guardando durante mucho tiempo y empaparme de gloria en mi país, cosa que nunca lo he hecho. He ganado campeonatos y otras cosas pero nada se compara con ganar una máscara como la del señor”, mencionó Pentagón durante la presentación del evento.

Por su parte, Villano IV reveló que vivió un proceso difícil tras perder ante L.A. Park y Psycho Clown en la Ruleta de la Muerte. Sin embargo, el heredero de Ray Mendoza se dio cuenta de la oportunidad que tiene en la parte final de su carrera y que podría marcharse a descansar con la máscara del Zero Miedo adornando una vitrina llena de historia.

“Me di cuenta de que podía hacer más grande la carrera del Villano IV ganando una máscara tan emblemática como lo es en la actualidad la de Pentagón Jr., será lo más grande que voy a vivir en mi carrera como luchador y poder así cerrar un ciclo tan importante para mí”, concluyó.

