Dave The Clown: 'Muertos y estancados, luchadores del CMLL que llegan a AAA'

Dave The Clown aún reciente las secuelas de lo que fue Héroes Inmortales XIV en donde fue malbaratado por Sam Adonis, DMT Azul, Puma King y Estrellita, La Empresa. El rudo expresó su punto de vista sobre la situación que acontece en la Arena México y que tiene a las filas de AAA creciendo día con día, tal y como sucedió en sus inicios hace ya casi 30 años. El público del Coliseo La Concordia de Orizaba, Veracruz fue testigo de como estos mismos elementos acabaron con él dentro de una jaula en donde terminó sin máscara y con el rostro cubierto por su propia sangre.

“La gente que sigue en el CMLL es gente leal y que quiere mucho a la lucha libre, pero todo ser humano se cansa, se cansa de pedir oportunidades y que no se las den. No quiero ponerme a decidir qué empresa es mejor, simplemente creo que AAA el día de hoy es la empresa reconocida de mexicanos a nivel mundial y es por eso que estos luchadores, de buena calidad, pero muertos y estancados vienen hoy a mi casa a quererse colgar de lo que nosotros hemos trabajado por mucho tiempo”, dijo Dave The Clown en exclusiva con RÉCORD.

El elemento de la Caravana Tres Veces Estelar mostró su descontento con el hecho de que una vez más los elementos que salen de la Arena México lleguen a AAA a buscando colgarse del impacto a nivel internacional que tiene la compañía y además quieran imponer sus propias leyes.

“El día de hoy Lucha Libre AAA es líder en Latinoamérica. El Consejo Mundial de Lucha Libre es una empresa de tradición”.dijo el rudo. “Desgraciadamente creo que se han concentrado en cuatro o cinco elementos y de ahí no quieren avanzar”.

