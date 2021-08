Triplemanía XXIX: Andrade El Ídolo volvió a luchar en México, pero perdió ante Kenny Omega

La Arena Ciudad de México se vino abajo cuando Andrade El Ídolo presentó a su acompañante para su lucha ante Kenny Omega por el Megacampeonato de AAA. Ric Flair dejó a los cinco mil asistentes en el coloso de Azcapotzalco atónitos ante la llegada del Nature Boy, quien estuvo en la esquina de su yerno apoyándolo en todo momento, no obstante The Cleaner limpió la casa y abandonó el país como el único rey de la empresa.

El lagunero quiso mantener en secreto la sorpresa que le tenía preparada a toda la afición. Esto desencadenó la furia de Konnan, quien juró venganza y abandonó su esquina para la hora del combate. Omega y Andrade estaban respaldados por auténticos monstruos y leyendas de los encordados, la experiencia de ambas figuras fue clave para el esfuerzo físico que los dos desencadenaron en el hexadrilátero.

Pero ni aun con la experiencia, el bagaje y el momento épico que le regalaron a la afición de la lucha libre con una doble Figura Cuatro entre suegro y yerno, fue suficiente para arrebatarle el Megacampeonato al canadiense. Andrade no le debe nada a nadie, el mexicano le regaló al público una lucha que hacía mucho tiempo que no se veía en tierras nacionales.

"Ric Flair está en mejor condición que Konnan, que me traicionó por eso le dije que no quería que estuviera en mi esquina", dijo Andrade en entrevista con RÉCORD. "Estoy muy emocionado porque AAA lo hizo posible, no lo hizo WWE, AEW, NJPW, CMLL, ni otras grandes empresas, lo hizo AAA", agregó sobre el sueño que cumplió de compartir el ring con la leyenda que es su suegro.

El Ídolo bajó del ring conmovido, sabía que no le quedó a deber a la gente en el regreso de la afición a Triplemanía y sobre todo que dio una lucha de talla internacional en su país a casi dos años de su última aparición en México.

MARVEL

La presencia de El Furioso dejó atónito a Terror Púrpura, quien no hizo nada para defender a Venenoide. El Team Leyenda recibió refuerzos en el momento que más lo necesitaban y se alzaron con la victoria en el combate que dio inicio a Triplemanía XXIX. Las historias de Marvel Lucha Libre Edition llegaron para quedarse en AAA.

COPA TRIPLEMANÍA

La Arena Ciudad de México fue testigo de la gran noche de Mr. Iguana, quien se proclamó campeón de la Copa Triplemanía, premiando así el trabajo duro que ha hecho el Reptil Más Fino de la Lucha Libre. El culichi terminó atacado en el debut de la Nueva Generación Dinamita en AAA.

DEONNA LA NUEVA REINA DE REINAS

Faby Apache falló en defender la casa ante Deonna Purrazzo quien se marchará de México como la nueva Reina de Reinas. La Virtuosa ha iniciado un legado y prometió que le dará el valor merecido al cetro femenil de la Caravana Estelar.

LA MEJOR PAREJA DEL UNIVERSO

Los Lucha Brothers dejaron en claro que son y seguirán siendo la mejor pareja del universo tras retener sus cinturones mundiales de AAA. A pesar de la sorpresa de Brian Cage y el talento de Taurus, Laredo Kid e Hijo del Vikingo, el Zero Miedo triunfó con su hermano Fénix.

LA EMPRESA DA GOLPE DE AUTORIDAD

La Empresa sembró el terror en Triplemanía XXIX con una victoria contundente ante el representativo de AAA, que nada pudo hacer para evitar la catástrofe. Incluso detrás del escenario los invasores siguieron el ataque sobre el elenco de la AAA.

DINAMITA PRESENTE EN AAA

La Nueva Generación Dinamita llegó de sorpresa a AAA para atacar a todos los elementos que quedaron en el ring tras la victoria de Mr. Iguana en la Copa Triplemanía. Su estadía aún es un misterio, pero la empresa de los Roldán ha dado otro golpe de autoridad.

