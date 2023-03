Gronda XXX confesó lo duro que fue llegar al CMLL: "Me costó la vida"

Gronda XXX, la ‘Gargola’ que voló con éxito entre las compañías más importantes de lucha libre en México. Con un gran físico, el peleador oriundo de Tijuana, establecido en Ciudad Nezahualcóyotl, se convirtió en una de las revelaciones de Triple AAA, para después saltar al Consejo Mundial de Lucha Libre en una época donde eso no se veía con ningún luchador.

En plática exclusiva con RÉCORD, Gronda compartió cómo fue su difícil proceso de convertirse en luchador, pues inclusive su primera oportunidad llegó tras colarse a una función.

“La primera puerta que se me abrió fue en Triple A, me costó la vida, tuve que emigrar de Tijuana a Monterrey, de Monterrey al DF, meterme a varios gimnasios de lucha y salir de todos con problemas, entonces me tocó meterme a una arena, decir que era luchador, que me estaban esperando y así comenzó mi carrera”, compartió el enmascarado de dominio.

Tras una grave lesión que lo marginó de los cuadriláteros, el fronterizo decidió buscar una nueva oportunidad en las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre, algo que no se veía en ese tiempo al ser competencia directa.

“Que alguien que emigre de la AAA al CMLL hace 20 años, eso era algo inaudito y todavía yo, alguien que no se consideraba el mejor luchador, ¿cómo lo iba a lograr?, me costó la vida, pero se logró, todo salió perfecto, Arena México llena”, recordó el luchador.

Actualmente, Gronda tiene una clínica de nutrición y se sigue manteniendo en forma, pues aún continúa aceptando fechas. Esta tarde estará presentándose en la función ‘Nací Perro, Nací Para Ser Elegido’, en donde se homenajeará la facción de los Perros del Mal a la cual él perteneció.

“Es un honor participar en esa agrupación desde el día uno hasta que yo me lesioné, ellos siguieron todavía, pero es un honor para mí volver a saludar a viejos amigos”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSYCHO CLOWN SOBRE LUCHA LIBRE WORLD CUP: "VENIMOS CON TODA LA FUERZA PARA LLEVARNOS ESA COPA"