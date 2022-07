IWRG: Teelo reveló que estuvo cerca del suicidio tras amputación de pierna

En un abrir y cerrar de ojos, la vida de Teelo, un luchador profesional mexicano, cambió para siempre. El 10 de enero del 2022 se le notificó que, luego de 11 cirugías para reconstruir la pierna que se rompió en un accidente de motocicleta, se realizaría una última intervención; esta vez para amputar la extremidad.

Mario Rodolfo Martínez Sánchez, quien da vida al personaje inspirado en Donatello de las Tortugas Ninjas, atravesó por la situación más complicada en toda su vida. El gladiador confesó en entrevista con RÉCORD lo que pasó por su mente luego de que una fractura expuesta de tibia y peroné se complicara al grado de perder la pierna.

“Caí en depresión. Estuve a punto de suicidarme”, relató Teelo, quien describió aquella decisión como la “tontería más grave” que pudo haber hecho. “Ahorita con toda la motivación de mi familia, mis compañeros y las personas que han estado cerca de mí, me han dado fuerza para ir luchando día a día, física y mentalmente”.

Teelo ha encontrado en la atención profesional de un psicólogo, así como el apoyo incondicional de sus seres queridos y compañeros de la industria, la motivación para soñar con un regreso a los cuadriláteros. En la mente del luchador no hay otra cosa que no sea volver a subir al ring y entretener al público con su talento.

“Si yo quiero, puedo. Si Dios y la lucha libre me dan una segunda oportunidad por qué no estar de regreso con todos ustedes”, señaló el talento de la Arena Naucalpan en el Estado de México. “Dios me está dando una segunda oportunidad y ¿por qué no regresar a lo que amo y me apasiona?”.

Este martes el Grupo Internacional Revolución (IWRG) llevará a cabo una función para recabar fondos para su amigo y compañero, Teelo. El cartel contará con la participación de grandes elementos de la escena independiente como Flamita, Diva Salvaje y Bendito; así como elementos de Lucha Libre AAA como Toxin, Látigo y Lady Maravilla.

