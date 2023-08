L.A. Park se disculpa por no ganar en la Triplemanía XXXI CDMX

‘Las oportunidades no se dan dos veces en la vida’, una frase que tiene bien clara Adolfo Tapia luego de no conseguir el éxito en Triplemanía XXXI CDMX, ya que cuando parecía que se llevaría las greñas del ‘Ingobernable Mayor’, Psycho puso espaldas planas a Sam Adonis, robándole la gloria.

“Si algo no hice bien anoche en Triplemanía de mi parte, no culpen a nadie, ni a la empresa Triple A, los luchadores y mucho menos a Rush. La culpa fue mía, tuve mi oportunidad y no la aproveché, el único culpable soy yo”, publicó L.A. Park en sus redes sociales horas después de su combate.

No obstante, la huesuda se mostró agradecida por regresar a casa con su incógnita y estar nuevamente con sus seres queridos: “Gracias Triple A, gracias afición de México, regreso a casa dándole gracias a Dios por seguir con mi máscara, respetos para todos”.

La Auténtica Parka se ganó el reconocimiento de todo el público por el gesto que tuvo con su compañero de profesión Psycho Clown cuando este quedó inmovil, puesto que el regiomontano tomó el micrófono y exigió las asistencias médicas rápidamente. Acción que es difícil de olvidar y que los fanáticos le agradecen a través de redes sociales.

