Latin Lover: Recibirá homenaje en Triplemanía XXX y no descarta una lucha de exhibición

Latin Lover es un hombre que en su momento revolucionó la lucha libre con un personaje jamás visto en los cuadriláteros. El oriundo de Monterrey, Nuevo León acercó al público femenino a las arenas y su retiro generó mucha controversia por cambiar el calor del público por el de las luces de los escenarios.

En la primera noche de Triplemanía XXX se le rendirá un homenaje y la posibilidad de volver a luchar es latente pero el ahora conductor fue tajante al respecto.

“Voy a saludar a mis contemporáneos y compañeros que tiene muchos años que no los veo y a recibir con mucho orgullo el reconocimiento. Ojalá nadie me agreda porque yo soy risueño y si me hacen cosquillas, fácilmente me voy a reír”, mencionó Latin Lover en entrevista con RÉCORD. “No quisiera yo que naciera una rivalidad, pero ¿por qué no hacer una lucha como invitado especial o de exhibición?”, añadió.

El veterano de 54 años fue un caso único en la historia de la lucha libre mexicana. Su retiro en la cima de popularidad y su estilo de bailarín en el cuadrilátero será algo que jamás se podrá repetir, por más que un nuevo elemento se esfuerce por lograrlo. Víctor Reséndiz es consciente del legado que dejó y espera que así se mantenga en la memoria del público.

“No quiero ser como Julio César Chávez que dijo ‘Una lucha más’ y lo noquearon”, dijo en un tono muy relajado el actor de teatro y cine. “Creo que Latin Lover no tiene nada qué demostrar, ya lo que hizo, lo hizo en su tiempo y no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después. No quiero que me digan como a otros compañeros que ya se ven mal, que están viejos, físicamente acabados, que ya se le ven los años, no quiero eso”.

Pese a que en sus palabras se puede interpretar que a Latin Lover no le interesa volver a los cuadriláteros, al final da una pequeña esperanza a la fanaticada que acumuló en más de dos décadas dedicadas a la lucha libre.

“Tampoco voy a decir que ya no voy a luchar, me retiré, pero me puedo dar el gusto de que si yo quiero y me dan ganas — y me da la oportunidad el empresario, en este caso Dorian (Roldán) — puedo hacer una lucha de exhibición, no pasa nada”, concluyó.

