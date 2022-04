Triplemanía: Pentagón Jr, en busca de mantener su máscara en la Ruleta de la Muerte

Con respecto a su aniversario número 30 de Triple A, ahora Triplemania será en tres eventos. Además de contar con un formato, llamado ‘La Ruleta de la Muerte' que emocionará a cualquier aficionado de la Lucha Libre. Este evento comenzará en el Estadio de Sultanes en Monterrey este 30 de abril con los encuentros entre: Canek vs Psycho Clown, LA Park vs Villano IV, Blue Demon Jr. Vs Rayo de Jalisco Jr. y Pentagón Jr. Vs Último Dragón. Uno de estos ocho luchadores perderá su máscara en el tercer capítulo de Triplemania el 15 de octubre.

Pentágon Jr, quien con sus 37 años de edad, es uno de los más jóvenes en este torneo. “Es la segunda vez que expondré mi máscara, aunque en esta ocasión es especial. Me enfrentaré a una gran leyenda que es el Último Dragón, es un sueño hecho realidad, ya que yo crecí viendo luchas de este señor”. Comentó en exclusiva para RÉCORD, el luchador de AEW.

Algo que destacó el 'Zero Miedo’ para este combate, es la regla que tendrán todas las luchas en esta Ruleta de la Muerte, ya que no habrá descalificación. “Esto es un punto a mi favor, ya que Último Dragón es un luchador totalmente técnico y eso me abre las puertas para usar una artimaña para ser el ganador”.

Último Dragón habló sobre este combate que tendrá en Monterrey. “Pentágon Jr es el mejor luchador del momento, pero le quiero decir a todos, que yo no vengo a perder. Yo no he luchado en luchas extremas, pero tengo que defender mi máscara porque es mi tesoro”.

En la lucha estelar de este capítulo uno de Triplemania, estará Fénix, quien hará pareja con el Hijo del Vikingo para enfrentarse a los Young Bucks. Aunque los ojos de Fénix estarán en la lucha de Penta. “Mi hermano tiene un gran reto y espero que salga adelante para así tener un combate como Lucha Brothers en el siguiente capítulo de Triplemania”. Fénix finalizó que si sucede algo raro en la lucha de su hermano no va a dudar en entrar al ring para defenderlo.

