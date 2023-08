Myzteziz pide oportunidad para pelear contra el Hijo del Vikingo

Myzteziz falló en su intento por levantar la Copa Triplemania; sin embargo, el gladiador aseguró salir muy contento por disputar su séptima Triplemania y recibir el cariño de la gente.

"Los nervios siguen siendo los mismos, creí que ya lo tenía dominado, pero el cariño del público es lo que empuja a cualquier luchador".

Asimismo, Myzteziz señaló que su impetú está intacto, pues dijo que irá por el Campeonato Crucero y después por el Megacampeonato.

"Me encantaría, hay que tirarle a lo grande. Myzteziz ya está preparado, está listo. Hemos llegado a lo más alto en Estados Unidos. Me encantaría enfrentarme a quien ha sido mi amigo, hemos sido compañeros en los 'Jinetes del Aire'. El Hijo del Vikingo, la verdad el talento que tiene es increíble, creo que sería una lucha de alta calidad si hoy gana y algún día me toca enfrentarlo", finalizó.

