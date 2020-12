Pagano: 'En la fiesta de Triplemanía XXVIII todo apunta a que Chessman será la piñata'

La lucha libre va más allá del espectáculo que se vive dentro del cuadrilátero, se trata de la expectativa, las emociones que despierta, las rivalidad y la culminación de las mismas. Esta noche Chessman y Pagano se verán por fin las caras tras meses de larga espera en la lucha estelar de Triplemanía XXVIII.

El Asesino de la Luz Roja y el Noa Noa Style se tienen un odio deportivo como hacía mucho tiempo no se veía en los cuadriláteros mexicanos. El choque generacional, los estilos diferentes y el duelo entre la experiencia y la juventud prometen un duelo de pronóstico reservado que sin duda llevará a ambos a los extremos, a sacar al ser más violento que ocultan bajo esos rostros pintados.

“Ya se siente la tensión, ya están todos los preparativos para la fiesta, ya están los invitados, solo falta ver quién será la piñata en Triplemanía XXVIII y todo apunta a que va a ser Chessman”, declaró Pagano a RÉCORD horas antes del duelo apuestas. “Ya no hay un respeto, yo lo mencioné en varias entrevistas, yo admiro luchísticamente a Chessman pero el respeto ya se perdió”, agregó.

Ambos han tenido una preparación que los ha llevado al límite físicamente. En el caso de Chessman, el cambio en su cuerpo es evidente. El Asesino de la Luz Roja le está poniendo mucha seriedad a uno de los combates más importantes en su carrera en donde después de casi 20 años con este personaje, tendrá la oportunidad de estelarizar una Triplemanía en solitario.

“Estoy mejor que nunca, yo me preparo para ganar. Mi preparación fue al 200 por ciento, no porque me preocupe el rival, tengo ética y sé lo que significa la palabra lucha libre”, dijo Chessman a RÉCORD previo al combate. “La victoria va a ser fácil”, añadió.

Pese a que en la Arena Ciudad de México no habrá afición presencial, las emociones que estos dos van a desbordar llegarán a todos los hogares de nuestro país y el resto del mundo. Estos dos colosos van a llenar el gran vacío que dejará la falta de público con un talento llegará hasta las lámparas.

