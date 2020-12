Murder Clown: 'La lucha de Los Psycho Circus será la mejor de Triplemanía XXVIII'

Triplemanía XXVIII tiene un cartel de primer nivel de principio a fin con figuras de talla internacional, futura estrellas de la lucha libre mexicana y el regreso de la tercia más importante de la década en AAA: Los Psycho Circus quienes están listos para robarse la noche en la fiesta más grande de la caravana tres veces estelar.

Psycho, Murder y Monster Clown marcaron una época en sus inicios dentro de la AAA en donde llegaron como una de las tercias mejor consolidadas del terreno independiente y terminaron por convertirse en ídolos en la empresa que fundó Antonio Peña. A cinco años de su última lucha como tercia en una Triplemanía, la Potencia Mundial de la Lucha Libre está de vuelta para enfrentarse a L.A. Park, Hijo de L.A. Park y Blue Demon Jr., en lo que aseguran será el mejor combate de la noche.

"Nosotros estamos preparados y AAA está preparada para dar el mejor espectáculo para que toda esa gente disfrute y sea un día de fiesta", declaró Murder Clown a RÉCORD. "Queremos que estén con nosotros porque va a ser la mejor lucha, aunque haya una lucha de apuesta, la mejor lucha va a ser la de los Psycho Circus", agregó de manera contundente.

Fueron más de 500 luchas las que estuvieron invictos estos tres luchadores con una gran carisma y arraigo en la afición de la lucha libre mexicana. El concepto de Psycho Circus puso de moda algo que ahora se ve mucho más en los cuadriláteros mexicanos que son las máscaras de látex, las cuales generaron opiniones divididas en su momento. Ahora llegan a la edición número 28 de Triplemanía consolidados, más maduros y sobre todo con rencores olvidados.

"La confianza yo se las he tenido. Yo entiendo y he venido pensando muchas cosas porque realmente soy de la idea de que el rencor y el odio en el mundo no es nada bonito para nadie. No soy una persona rencorosa, la lucha libre es así. Ellos querían tomar otro camino, ellos querían ser rudos y yo no tenía porqué tenerlos a la fuerza a mi lado”, declaró Psycho Clown sobre aquel gris episodio en su trayectoria cuando fue traicionado por quienes serán sus compañeros este sábado en la Arena Ciudad de México.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRIPLEMANÍA XXVIII: FECHAS, HORARIOS Y CANALES PARA VER LA LUCHA LIBRE AAA