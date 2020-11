Triplemanía XXVIII se celebrará a puerta cerrada

A pesar de que el semáforo sanitario no tuvo una mejoría en las últimas semanas, Lucha Libre AAA ha dado luz verde para la edición número 28 de Triplemanía, la cual se llevará a cabo a puerta cerrada en la Arena Ciudad de México este 12 de diciembre con un cartel que presenta a lo mejor de la caravana tres veces estelar.

“De manera responsable y siguiendo las indicaciones de las autoridades locales y organismos internacionales, tomamos la decisión de celebrar Triplemanía XXVIII a puerta cerrada”, aseguró el Director General de Lucha Libre AAA, Dorian Roldán, en conferencia de prensa virtual.

“Triplemanía XXVIII es histórica por el gran esfuerzo deportivo, técnico y también económico para mantener presente a la lucha libre mexicana en estos momentos complicados que representa la pandemia”, agregó Roldán.

Son siete las luchas confirmadas para el magno evento de la AAA con el que cerrarán las actividades en este turbio 2020 que ha puesto a todas las empresas del mundo de la lucha libre a innovar y el caso de la caravana no ha sido la excepción.

Dentro del cartel se encuentran grandes sorpresas para la afición de AAA que incluyen el regreso de los Psycho Circus como tercia, la presencia de L.A. Park que hará equipo con su hijo y Blue Demon Jr, así como la primera defensa del Megacampeonato por parte de Kenny Omega en este 2020 ante Laredo Kid, por lo que promete ser un evento histórico, más allá de los esfuerzo que se han hecho por llevar a cabo la gran fiesta de la AAA.

CARTEL

LUCHA INICIAL

Poder del Norte (Mocho Cota Jr, Carta Brava Jr y Tito Santana) vs Niño Hamburguesa, Mr. Iguana y Máximo

LUCHA POR EL CAMPEONATO DE PAREJAS AAA

Texano Jr y Rey Escorpión vs Myztezyz Jr y Octagón Jr vs Lucha Brothers (Pentagón Jr y Fénix) (C)

COPA TRIPLEMANÍA

Lady Maravilla vs Faby Apache vs La Hiedra vs Lady Shani vs Chik Tormenta vs Hades

LUCHA ESPECIAL

Psycho Circus (Murder Clown, Monster Clown y Psycho Clown) vs L.A. Park, Hijo de L.A. Park y Blue Demon Jr

LUCHA SEMIFINAL POR EL MEGACAMPEONATO AAA

Laredo Kid vs Kenny Omega (C)

LUCHA ESTELAR: CABELLERA VS CABELLERA

Chessman vs Pagano

