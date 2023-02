Sam Adonis conquistó el Rey de Reyes de Lucha Libre AAA

Sam Adonis se proclamó Rey de Reyes de Lucha Libre AAA tras ser el ganador de la edición 2023 del evento que se llevó a cabo en Mérida, Yucatán. El estadounidense se convirtió en el cuarto extranjero en hacerse con la mítica espada y el primero en 10 años.

Adonis se impuso en la gran final a Bandido, Pagano y el Megacampeón de Lucha Libre AAA, Hijo del Vikingo. El veterano de 33 años labró su propio camino hasta la corona luego de asegurarse de que Psycho Clown no llegara a la final. Adonis intervino en la eliminatoria del Psicópata del Ring en donde Bandido terminó por avanzar tras dar cuenta de Komander.

El oriundo de Monroeville, Pennsylvania se unió a Jeff Jarrett (2004) en el segundo elemento nacido en Estados Unidos en hacerse con esta distinción. Desde que el torneo fue introducido en la programación de la caravana tres veces estelar en 1997 por Antonio Peña, solo cuatro elementos — incluyendo a Adonis — se han hecho con la corona. Vampiro Canadiense (2006) y El Mesías (2013) son los otros ganadores del extranjero que completan la prestigiosa lista.

Un Psycho Clown invadido por la furia arribó a la premiación de Adonis para atacarlo a manera de venganza por costarle la oportunidad de un bicampeonato. El ganador de la edición 2022 del Rey de Reyes hará pareja con Adonis en la Guerra de Rivalidades en donde pudieran llegar a la noche final de Triplemanía XXXI en Ciudad de México para un mano a mano de apuesta.

“Sigues metiéndote donde no te llaman. ¡Ya me tienes harto!”, escribió Psycho Clown en sus redes sociales tras Rey de Reyes 2023. “Voy a acabar contigo y tu carrera ahí quedará. Te metiste con el Psicópata del Ring y ya no lo detienes”.

‘El Rudo de las Chicas’ cerró así un gran fin de semana tras presentarse en Major League Wrestling (MLW) en donde se mantiene invicto tras su incorporación a la empresa norteamericana. Adonis hará equipo con Johhny Caballero y Christopher Daniels como parte del equipo Estados Unidos en la Lucha Libre World Cup en marzo; mientras que Psycho Clown integrará el Dream Team con Alberto el Patrón e Hijo del Vikingo.

Negro Casas hizo su debut oficial con Lucha Libre AAA tras ingresar a la eliminatoria del torneo Rey de Reyes en la llave integrada por Mecha Wolf, Myzteziz Jr e Hijo del Vikingo, quien terminó avanzando.

Originalmente estaba pactado Gringo Loco como parte de la eliminatoria, pero la sorpresa para el público yucateco fue la presencia del ‘4:40’.

