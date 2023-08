Triplemanía XXXI: L.A. Park y Rush dejan abierta la posibilidad de una revancha

Después de más de cinco años de intensa rivalidad, la lucha de apuestas entre L.A. Park y Rush por fin se dio en Triplemanía XXXI CDMX, pero para su mala fortuna, ninguno de los dos se llevó la victoria, dejando abierta la posibilidad de otro duelo de máscara contra cabellera.

En entrevista para RÉCORD, posterior a su pelea, el “Toro Blanco” señaló que L.A. Park perdió su oportunidad de raparlo y por el momento no existe fecha de revancha para demostrar quién es el número uno.

“Era su oportunidad y no pudo, era su oportunidad y no se dio. Esto es un clásico, es una guerra. En algún momento, no importa el escenario, se tiene que dar, porque esto ya es de cabrones El día que se llegue a dar dejaremos bien demostrado quién es el número uno, porque hasta que él no me venza o yo lo venza, nadie se puede decir el número uno”, comentó.

Sin despeinarse es como salió el “Toro Blanco” de la Arena Ciudad de México tras enfrentar a L.A. Park, Psycho Clown y Sam Adonis, pues a pesar de que llegó la ‘Facción Ingobernable’ a apoyarlo, Rush terminó intacto, sin algún golpe o rasguño que lo haya hecho sangrar, a diferencia de los demás que terminaron destruidos.

“Esto tenía que pasar porque soy el mejor luchador de la actualidad. Miren mi cara, no tiene ni un rasguño, vine a darlo todo en el ring y ¿vieron la madriza que les arrimé? ¿Cómo quedó el payasito, el otro perro dizque americano?”, dijo de manera exaltada el luchador.

El luchador de AEW demostró que llegó preparado al combate, pues tomó con mucha seriedad el haber apostado su melena con su acérrimo rival, motivo que celebró al final de la función con su familia ingobernable.

“Noche Ingobernable, se demostró lo que se tenía que demostrar. No tengo la máscara, no pasa nada. “Toro Rush” va para arriba, pero más de 15 mil personas vieron que fui superior y que no hay nada que hacer”, concluyó.

