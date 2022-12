Vampiro Canadiense: 'Deseo seguir en la lucha libre porque la amo'

Luego de entregarle su vida y su cuerpo a la lucha libre, Vampiro planea ya su despedida de los encordados. El canadiense ha vuelto a los cuadriláteros a sus 55 años para despedirse de manera digna de su afición. ¿La motivación? Su amor por el deporte que le ha dado todo lo que hoy puede presumir de su vida.

El fenómeno de popularidad en la década de los 90s afrontará 2023 como el primero de los dos años que acordó con Lucha Libre AAA para su adiós. “Estoy en mi transición de despedida, la empresa y yo tenemos un acuerdo pensando a dos años”, confesó Vampiro en exclusiva con RÉCORD.

“Todo lo que voy hacer en estos dos años es para darme la oportunidad de despedirme bien y a mí manera, dando buenas luchas, apoyando a las nuevas generaciones, a los promotores y conviviendo con los fans”, dijo el veterano quien está comprometido con la empresa y su personal.

“Después de casi 30 años, Konnan y yo somos amigos. Nos pusimos a llorar platicando, las cosas cambiaron. Me está dando esta oportunidad y no voy a fallarle a él, ni a Lucha Libre AAA y menos a la afición. A lo mejor no estoy en las mejores condiciones, pero ve esta sonrisa, amo esto. Voy a subir a disfrutar esto”, añadió en entrevista.

El nacido en Ontario, Canadá volverá al ring mientras libra una lucha personal con el Alzheimer. Pese a ello, el luchador se ha preparado para regresar a los encordados y se siente en una de las mejores etapas de su vida. “Ya lo detuvimos, no va a avanzar pero tampoco se va a quitar”, contó sobre su padecimiento y posteriormente recordó una conversación con un miembro del staff de la empresa.

“Óscar Díaz estaba platicando un día conmigo en el vestidor y me dijo ‘No sé qué hiciste, pero te ves mejor que hace 25 años. Eres otro hombre’. Gracias a que él tuvo el tiempo de decirme esas cosas me puse a pensar que Vampiro todavía tiene mucho que dar porque yo amo esto. Estoy en la mejor etapa de mi vida, es la primera vez en mi vida que estoy feliz de ser Vampiro”, concluyó.

VAMPIRO ESTARÁ EN LA COPA MUNDO IMPERIAL

Vampiro estará de regreso en el cierre de la gira del 30 aniversario de Lucha Libre AAA. El canadiense participará en el combate por la Copa Mundo Imperial en la Arena GNP de Acapulco, Guerrero. El luchador está emocionado por los nuevos recintos que se abren ahora para el deporte espectáculo.

“Está muy padre porque obviamente es algo diferente para nosotros, para la afición e incluso para producción”, dijo Vampiro en exclusiva con RÉCORD. “Si vas a llevar a tu pareja a cenar, está bonito ponerte un traje diferente de vez en cuando ¿no? Para tener un ambiente diferente. La gente va a poder disfrutar de la mejor lucha libre del mundo y una producción con mucho cariño en un lugar que ellos merecen”.

La Arena GNP — destinada al Abierto Mexicano de Tenis — será otro de los recintos de otros deportes que abren sus puertas para que la Caravana Tres Veces Estelar haga sus presentaciones. En 2022 el Estadio Beto Ávila de Veracruz albergó Rey de Reyes, el Estadio de Béisbol Monterrey hizo lo mismo con Triplemanía XXX primera noche y el Estadio Caliente en Tijuana fue sede de la segunda edición de este evento.

