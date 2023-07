Entre la penumbra que asolaba las arenas mexicanas, un halo azul salió para darle nueva vida a la lucha libre mexicana. Hace 40 años, Atlantis hizo su debut y desde ese entonces ha forjado una carrera que indudablemente está en los libros de historia de nuestro deporte.

Originario de Tepatitlán, Jalisco, el Rey de la Atlántida cautivó a todo el público con su técnica y condición física en las promotoras independientes, pero fue hasta su llegada al Consejo Mundial de Lucha Libre cuando comenzó una leyenda que ha conquistado a varias generaciones de los aficionados más exigentes y que, de momento, no tiene fecha de caducidad.

"Debuté en julio de 1983 y yo sólo iba a luchar por dos años, pero ya llevo 40. No me quiero retirar, porque si no me muero", comentó Atlantis a RÉCORD.

La idea de decir adiós a lo que más ha amado en la vida es algo que obviamente ronda la cabeza del legendario esteta del CMLL, quien pese a no tener una fecha para colgar la máscara, sí sabe que en cuanto eso pase el mundo ya no sabrá nada de su personaje.

"Yo no sé cuándo me voy a retirar, pero sí un día terminaré de luchar, llegaré a los vestidores, me quitaré la máscara y desapareceré del mundo de la lucha libre y de todas las redes sociales. Me borraré del mundo", señaló el luchador, quien se convirtió en el ícono de La México.

Mantenerse semana a semana como protagonista en la Seria y Estable ha amortiguado el paso del tiempo para Atlantis, quien sueña con irse en una función normal, aunque si el CMLL le prepara una despedida, no se negaría a ella.

"Yo me quiero ir así, pero a lo mejor el Consejo me dice que hagamos una lucha de retiro y cambio de mentalidad. Me dejo querer, como decía mi ídolo, hasta que la gente me deje de aplaudir yo les dejo de luchar, hasta que me dejen de pedir, yo les dejo de luchar", agregó el mito del pancracio mexicano.

(Pese a los rumores) yo nunca he dicho que me iba a quitar la máscara arriba del ring"

