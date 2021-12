CMLL: Averno quiere irse con la máscara de Místico

En incontables ocasiones se ha mencionado que la lucha libre es la fiel representación de la lucha entre el bien y el mal. Como si se tratara de una casualidad, los caminos de Averno y Místico se cruzaron a principios del milenio para encarnar una de las rivalidades que más emociones despertaron en la Arena México. En su regreso al Consejo Mundial de Lucha Libre, el antagonista del último boom del deporte espectáculo quiere terminar una misión con más de 15 años de trabajo.

Luego de casi ocho años fuera de la empresa coliseína, Averno volvió y pareciera que las cosas siguen en el mismo orden. Místico sigue siendo el luchador más taquillero de la Arena México y él tiene la encomienda de acabar con ello. En apenas dos presentaciones contra el Príncipe de Plata y Oro, el rudo ha mostrado su intención de destapar a su rival y su primer paso está en arrebatarle el Campeonato Histórico Peso Medio de la NWA en la función especial del 25 de diciembre.

"Conozco todos sus movimientos, como él los míos", señaló Averno en entrevista con RÉCORD. "Pero cada vez nos vamos cerrando más porque va a ser una confrontación recia y dura, pero en algún momento de mucha mentalidad y estudio. Nos conocemos al máximo y eso es lo que hace atractivo este combate. Cada vez me sigo preparando más porque vuelvo a decirlo, el día que me vaya de este bello deporte quiero irme con la máscara del último ‘boom’ de la lucha libre”, sentenció.

La rivalidad entre ambos gladiadores quedó en pausa tras la salida de Místico a la WWE y luego la pérdida de la máscara por parte de Averno. El rudo es consciente de que la lucha de apuestas perdería interés por no tratarse de una apuesta similar, pero su experiencia será lo que lo pondrá a flote el día que ambos decidan acordar un combate sin indulto en la Arena México.

"Hay algo muy importante que la gente señala: ‘Averno no tiene máscara y tiene una derrota (en luchas de apuesta)’, sí. Pero Averno tiene más experiencia. Místico no tiene una derrota en lucha de apuesta, pero eso a Averno lo hace más fuerte porque ya sabemos en qué momento no debemos flaquear. La lucha libre es un deporte de contacto y cinco segundos de distracción o de astucia pueden ser el ‘acabose’ o el sobresalir en estos combates. Ya aprendí cuáles son mis cinco segundos y sé en qué momento fallé el día que yo perdí mi máscara", concluyó Averno.

