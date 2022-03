CMLL: Coyote sube al ring con la inspiración de la rudeza y la habilidad para la trampa

En el norte del país radica un canino sumamente rudo que con sus aullidos activa las alertas de sus presas. El coyote es uno de los animales más característicos de los desiertos mexicanos y este animal de dudosa reputación fue la inspiración de un joven tamaulipeco que busca triunfar en el mundo de la lucha libre.

“Soy originario de Villa Mainero, Tamaulipas que es prácticamente un rancho donde yo viví. Desde niño escuchaba aullar a los coyotes porque es más común escucharlos que topártelos”, contó Coyote, rudo del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), en entrevista con RÉCORD.

“Me empezó a llamar la atención el coyote porque me generó mucho misterio y también porque se comía a las gallinas de mi abuela y ella se enojaba. Me gustó porque era un animal muy tramposo y estratégico, además de que es muy rudo y habilidoso”.

El aullido del joven luchador ya se ha convertido en uno de los sonidos característicos de cada función en la Catedral de la Lucha Libre Mexicana. Coyote es un personaje fuera de lo común para los estándares de la ‘seria y estable’. Sin embargo, ha logrado ganarse poco a poco al público, escalando así en las carteleras.

La rudeza no fue siempre su camino ya que en sus primeros años probó suerte como técnico bajo el nombre de Antaris. Una vez que tomó su personaje actual, las oportunidades llegaron a cántaros.

“En algún momento llegó la oportunidad de subir de rudo, yo no quería pero me gustó. Vine a probar suerte a la Arena México y empecé a luchar como rudo. Decidí llevar al coyote a la lucha libre, ya que es un animal que me fascina y me gusta mucho. El animal transmite mucha rudeza, es muy sanguinario, tramposo y mentiroso. Es sensacional estar aullando en cada lucha en la que estoy y que la gente me responda es algo bueno porque significa que estoy en su agrado”, concluyó.

