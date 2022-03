Tiffany sobre retiro: 'Es muy difícil dejar la lucha libre, es tu vida'

La lucha libre profesional es un deporte que cobra una factura muy alta en cuanto a lesiones y calidad de vida. Es por ello que Tiffany tiene bien definido que su carrera está viviendo sus últimos capítulos. Sin embargo, la ruda quiere marcharse con una victoria en lucha de apuestas en la Arena México.

La heredera de La Diabólica y El Vasco hará mancuerna con La Jarochita en el Torneo Increíble de Amazonas con Final Suicida. Si la alianza no funciona, ambas tendrán que verse las caras en Homenaje a Dos Leyendas en una lucha de apuesta de alto riesgo para ambas. Tiffany lo tiene claro: si destapa a la veracruzana colgará las botas en el momento.

“Si por azares del destino perdemos y nos toca enfrentarnos en una lucha de máscara contra cabellera, lo cual sería un plus para mi carrera y ya retirarme con eso”, dijo Tiffany en entrevista con RÉCORD. No me visualizo por muchos años más. Imagínate tener la máscara de Jarochita como uno de los trofeos más importantes que he ganado, aunque aún no lo veo de esta manera”.

Los casi 30 años que tiene arriba de cuadrilátero le han dejado a Tiffany un sin fin de lesiones y lo prudente en su caso es colgar ya las botas. Siguiendo las lecciones de su señor padre, la ruda quiere marcharse aún con lucidez ya que este deporte suele dejar muy maltratadas a las estrellas que no se retiran a tiempo.

“Ya me tengo que retirar. Es muy difícil dejar la lucha libre, es tu vida, algo que no puedes dejar tan fácil. Yo ya estoy muy lastimada y mi papá siempre me dijo que me retirara en plenas facultades y que la gente se fuera con una buena imagen mía, no como muchas luchadoras que ya ni se pueden subir al ring”, dijo la oriunda de Monterrey, Nuevo León.

En sus planes está irse con una lucha de apuesta en la Arena México, misma que puede adelantarse en Homenaje a Dos Leyendas el 18 de marzo en caso de perder la final del Torneo Increíble de Amazonas a lado de Jarochita, dueña de una tapa que le genera gran interés a Tiffany.

“Antes de irme, que todavía me falta, me gustaría llevarme su máscara (de Jarochita) o la cabellera de Princesa Sugehit que siempre he querido una lucha de apuesta con ella”, concluyó.

