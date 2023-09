CMLL: Dragon Rojo Jr y Templario apostarán sus máscaras en el Aniversario 90

No hay día que no se llegue ni fecha que no se cumpla. La fiesta más importante de la lucha libre mexicana ha llegado y nos trae una lucha de máscara contra máscara de dos luchadores que están viviendo momentos diferentes de su vida. Por un lado tenemos al veterano Dragón Rojo Jr. que ha tenido uno de sus mejores años dentro de su carrera y por otra parte a Templario, quien ha adquirido gran madurez y ha subido como la espuma en los últimos dos años.

Lamentablemente, uno de ellos tendrá que revelar su identidad, dejar atrás su personaje que ocultaba su rostro, desprenderse de lo más importante para un gladiador y comenzar una nueva faceta que puede significar el resurgimiento de su carrera o el fin de ella.

En una esquina tenemos directamente de Gómez Palacio, Durango, a Dragón Rojo Jr., quien ha vuelto a brillar, después de que se retiró de los encordados por una lesión que sufrió en la rodilla derecha y tuvo que ser operado varias ocasiones.

"Lo he estado observando y analizando y me atrevo a decir que por ahí va mi estrategia, en cansar a Templario, moverlo por todo el cuadrilátero, de esquina a esquina, azotarlo para que no tenga la resistencia ni la condición de cortar mis ataques y mis llaves", comentó el antes llamado Diamante Negro en el CMLL Informa.

En la otra esquina tenemos a Templario, un gladiador que viene en ascendencia, pero desafortunadamente el pasado aniversario se quedó fuera por una lesión, ese lugar fue tomado por su enemigo de hoy en día, dando pie a su enemistad.

"La energía está a su máximo poder y yo siempre llegando con las mejores vibras. Toda la gente, yo les prometo todo el repertorio del Guerrero Templario, voy a sacar mis mejores movimientos y les aseguro que voy a dar un gran espectáculo", prometió el Guerrero León.

19 de septiembre de 2014 - 81 Aniversario

Cayó una de las máscaras de los rudos más queridos. Último Guerrero le dio fin a la rivalidad que nació en la facción de los Guerreros de la Atlántida al entregarle su tapa a Atlantis. Una lucha con resultado inesperado en la que conocimos a José Gutiérrez.

13 de septiembre de 2013 - 80 Aniversario

Una de las incógnitas que no mereció caer es la de Volador Jr., luchador multifacético con su personaje y que le dijo adiós al ser derrotado por La Sombra. Hoy en día, Ramón Ibarra es de los gladiadores más carismáticos de las Seria y Estable.

18 de septiembre de 2015 - 82 Aniversario

Parece que fue ayer cuando conocimos el rostro de Manuel Andrade, quien se despidió de su personaje de La Sombra en manos de La Máscara. Afortunadamente, la carrera de Andrade creció y emigró a empresas estadounidenses.

19 de septiembre de 2008 - 75 Aniversario

Una lucha de verdaderas leyendas, donde el de la Dinastía Imperial le hizo ver su suerte al luchador técnico. Con las lágrimas de todos, Blue Panther dijo llamarse Genaro Vázquez tras perder con Villano V.

16 de septiembre de 2022 - 89 Aniversario

Stuka Jr reveló su identidad al perder frente a Atlantis Jr. Omar Alvarado no corrió con la suerte de mantener su tapa y tuvo que desprenderse de ella para cumplir con su palabra de hombre ante un luchador que está comenzando su carrera.

24 de septiembre de 1999 - 66 Aniversario

Mr. Niebla (QEPD) consiguió su mayor triunfo en su carrera al despojar a Shocker de su máscara. Para sorpresa de todos, sería el renacimiento del 1000% Guapo y su carrera se iría al estrellato con su nueva faceta.

23 de septiembre de 1977 - 44 Aniversario

“El Amo del Escándalo” le dijo adiós a su tapa al perder contra Fishman. Con un nuevo look de una larga cabellera, Sangre Chicana tomó un segundo aire y se mantuvo en las batallas estelares.

29 de septiembre de 2006 - 73 Aniversario

Místico ganó la máscara de Black Warrior (QEPD), luego de una rivalidad en la que se dieron hasta con la escoba. Hasta el momento, es el logro más importante del “Seminarista de los ojos blancos”, además, fue el punto que catapultó su carrera al éxito y que lo convirtió en el último boom de la lucha libre mexicana.

19 de septiembre de 1990 - 57 Aniversario

Con una imagen inolvidable en donde Cien Caras le propina un guitarrazo al Rayo de Jalisco Jr., el de los Hermanos Dinamita dijo llamarse Carmelo Reyes al darle fin a una rivalidad que se mantuvo por años dentro del pancracio mexicano.

17 de septiembre de 2004 - 71 Aniversario

En una lucha con un desenlace diferente, Universo 2000 entregó su máscara al aplicar un martinete, castigo prohibido; el ganón de aquella noche fue Canek, quien fue el finalista de un cuadrangular donde también participaron Dr. Wagner Jr. y el Rayo de Jalisco Jr.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: COPA INDEPENDENCIA PREPARA FINAL DE ALARIDO EN EL 90 ANIVERSARIO DEL CMLL