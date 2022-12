CMLL: Extranjeros 'batallan' con la altitud de la CDMX

Pisar la Arena México, no solo es un sueño para aquellos luchadores extranjeros que tienen la dicha de poder lograr esta meta, sino que también, es uno de los desafíos más grandes a los que se enfrentan debido a la altura de la capital del país.

Con dos mil 240 metros sobre el nivel del mar, la Ciudad de México es un gran reto para cualquier atleta y los luchadores no son excepción. La respiración, vital en cualquier práctica, se vuelve más complicada cuando no se está acostumbrando a esta altitud. Un puñado de los participantes en los torneos Grand Prix del 2022, están de regreso en la Catedral de la Lucha Libre para disputar la Copa Bicentenario y confesaron todo lo que tienen que sobrellevar en la capital mexicana.

“Es algo para lo que te preparas, pero tu cuerpo simplemente no está aclimatado y eso toma bastante tiempo. No creo que las personas realmente entiendan lo que estar aquí. Puedes sentirla (la altura) en cuestión de segundos, la diferencia es inmediata en tus pulmones. Es un gran desafío, es algo para lo que no te puedes preparar hasta que estás aquí”, mencionó Lady Frost quien participó en el Grand Prix femenil y hará pareja este viernes con Dalys.

Las luchadoras estadounidenses son quienes más batallan con el tema de la altitud y es que la ya desgastante práctica de la lucha libre se vuelve aún más complicada cuando se está batallando con un rival más grande que cualquiera al que se hayan enfrentado antes.

“Soy de Texas, ahora vivo en California, he hecho largas giras en Florida, así que conozco bastante bien todo lo que tiene que ver con la humedad, calor y lugares en donde sudas mucho. Aun así, no puedes estar lo suficientemente preparado para estar aquí con la altura”, aseguró Alex Gracia. Por su parte, Kenny King confesó que le es difícil siquiera caminar al cuadrilátero cuando está en Ciudad de México.

“Toda la emoción y velocidad que entregan los luchadores, aquí es difícil equipararlos por el mismo tema de la respiración. La altitud es un tema serio, puedes llegar a cansarte con solo caminar al cuadrilátero, siempre que llegó al ring terminó jalando más aire”, dijo el gladiador estadounidense, quien se confesó maravillado con la cantidad de movimientos que los mexicanos pueden desarrollar en estas condiciones.

Alturas sobre el nivel del Mar Ciudad de México 2,240 m Pittsburg, Pennsylvania (Lady Frost) 373 m Queens, New York (Kenny King) 10 m Washington (Avispa Dorada) 93 m Ponce, Puerto Rico (Ivelisse) 16 m Camden, New Jersey (Lince Dorado) 5 m San Antonio, Texas (Alex Gracia) 198 m

